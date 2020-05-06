8 июня - День социального работника

Уважаемые работники органов социальной защиты населения, ветераны отрасли!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

Ваш ответственный и благородный труд требует не только опыта и знаний, но и особенных душевных качеств. Сердечность, неравнодушие и забота о людях, которым необходимо особое внимание, снискали вам заслуженное уважение жителей тверского края.

Вашими подопечными являются ветераны, люди с ограниченными возможностями здоровья, многодетные семьи, дети и подростки, оставшиеся без попечения родителей. Ваша добросовестная работа обеспечивает доступность социального обслуживания населения, своевременность обеспечения льгот и социальных гарантий.

Сердечно благодарю всех работников отрасли за подвижнический труд и искреннюю преданность своему делу, за чуткие сердца и способность помочь тем, кто в этом особенно нуждается в непростое время противостояния эпидемии. Особые слова благодарности – ветеранам социальных служб.

Желаю вам здоровья, благополучия и новых успехов в важном труде на благо Тверской области!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

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Уважаемые работники сферы социальной защиты населения!

Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником - Днём социального работника!

В этот день мы хотим выразить слова благодарности тем, кто посвятил себя доброму делу - работе с людьми, нуждающимися в помощи и поддержке.

Ваш ответственный, благородный и неоценимый труд требует не только знаний, но и чуткости сердца; утверждает в обществе самые высокие жизненные ценности - бескорыстие, человеколюбие и гуманизм.

Вы помогаете нашим ветеранам, инвалидам, пожилым людям, многодетным и малообеспеченным семьям - всем, кто оказывается в трудной жизненной ситуации.

Спасибо вам за чуткое и бережное отношение к нашим жителям, за умение дарить им радость жизни и веру в собственные силы, за милосердие, доброту, отзывчивость и терпение в преодолении трудностей. Крепкого вам здоровья, оптимизма, неиссякаемой энергии, большой удачи и успехов в самоотверженном труде!

С уважением, депутат ЗС Тверской области Д.И.ДОРОДНЫХ,

глава Конаковского района О.В.ЛОБАНОВСКИЙ,

председатель Собрания депутатов, секретарь Конаковского местного

отделения партии «Единая Россия» Д.Е.ЩУРИН,

временно исполняющий полномочия главы города Конаково М.Е.ЛИ,

председатель Совета депутатов города Конаково Д.И.КОЗЫРЕВ.