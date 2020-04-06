Семь резидентов заявили о готовности разместить свои производства в промышленном парке «Боровлево-3», который создается в Тверской области

О намерениях реализовать свои проекты в «Боровлёво-3» заявили семь резидентов. Развитие инфраструктуры инновационно-промышленного парка, который создается в Тверской области, обсуждалось на совещании 4 июня под руководством Губернатора Игоря Рудени.

«Наша цель – развитие всей территории «Боровлево-3», чтобы на промышленной площадке появились новые производства, рабочие места, были обеспечены налоговые поступления в бюджет», – сказал Игорь Руденя.

В «Боровлёво-3» планируется реализация 27 инвестиционных проектов, объем вложений составит порядка 10 млрд рублей. Предусмотрено создание до 11 тыс. рабочих мест. О намерениях реализовать свои проекты на площадке уже заявили компании «Славконд», «Герс», «Зибенхаар» и другие крупные производители.

Для резидентов парка предусмотрен льготный налоговый режим, освобождение от налога на землю, от налога на имущество, снижение налога на прибыль и другие меры государственной поддержки, а также наличие готовой инфраструктуры, которую планируется обеспечить за счёт бюджетных инвестиций. Вложения в создание инфраструктуры парка составят более 1,6 млрд рублей.

На совещании рассмотрены мероприятия по обеспечению парка водо-, электро- и газоснабжением, а также строительству подъездных и внутренних дорог на его территории. Всего будет создано около 4,5 км сетей электроснабжения, 5 км сетей водоснабжения, около 6 км – водоотведения. Протяженность улично-дорожной сети на территории парка составит 7,2 км. Кроме того, предусмотрено создание парковочного пространства, объектов общепита, выставочного комплекса.

Основные работы планируется провести в 2020-2021 годах. Так, уже в июне 2020 года будет завершена закольцовка газовых сетей в районе поселка им. Крупской для обеспечения газоснабжения «Боровлево-3». В областную программу работ на автодорогах регионального и межмуниципального значения также включена реконструкция существующего подъезда к промышленной зоне «Боровлёво» и строительство новых дорог в рамках создания парка «Боровлёво-3».

Под Тверью уже действуют промзоны «Лазурная», «Боровлево», «Боровлево-2». 20 мая Губернатор Игорь Руденя посетил компанию «Метавр», разместившую свои активы на территории индустриального парка «Боровлево-2» в Калининском районе. Компания специализируется на производстве компонентов для 12 подотраслей машиностроения.

В индустриальном парке «Боровлёво-2» реализовано 7 инвестиционных проектов. Общий объём привлечённых инвестиций составил 10 млрд рублей, создано около 4 000 рабочих мест, ежегодные налоговые поступления в областной бюджет – свыше 600 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области