В Тверской области подвели итоги конкурса «Я - ЭКОволонтер!»

В Тверской области накануне Для эколога и Всемирного дня охраны окружающей среды подвели итоги конкурса «Я - ЭКОволонтер!», который стартовал в январе 2020 года. Его участниками стали учащиеся школ и вузов, представители экологических объединений и волонтерских отрядов.

Губернатор Игорь Руденя считает – экологические инициативы добровольцев, молодежи Верхневолжья имеют большое значение для сохранения природных ресурсов Тверской области. Это важный вклад в реализацию в Тверской области национального проекта «Экология».

В номинации конкурса «Экодобровольчество в школе» победителями стали представители Старицкого района Арина Юнина (Луковниковская СОШ) и коллектив Степуринской школы.

Арина Юнина принимает активное участие в субботниках и экологических акциях, в том числе «Сдай макулатуру - спаси дерево!», оказывает помощь в благоустройстве пришкольной территории, парка. Ученики Степуринской СОШ – организаторы и участники инициатив «Поможем зимующим птицам», «От чистого двора – к чистой планете», «Первоцветы», «Родникам нашу заботу», всероссийского экоурока и других.

В номинации «Лучший природоохранный проект» победителем стала Ольга Бокова, которая представила экологический проект «Дерево для Рощи», направленный на сохранение и восстановление соснового массива на особо охраняемой природной территории «Бобачевская роща» в Твери.

В номинации «Эковолонтеры города» победила Инга Шмидт, активист акций по сбору макулатуры, батареек, пластика, озеленению территорий, экологическому просвещению.

В номинации «Лучший эковолонтерский отряд» победителем стал отряд «Доброе сердце» Большевишенской сельской библиотеки Торжокского района. Ребята выращивают цветочную рассаду для благоустройства и озеленения территорий, проводят акцию «Мусору – нет!», экобеседы и другие мероприятия.

В номинации «Цветущая планета» лучшим признан Центр серебряных волонтеров Сандовского района «Родник». Его активисты занимаются цветоводством, садоводством, огородничеством, являются организаторами конкурса «Лучший цветник», «Лучший садовый участок».

В номинации «Экодоброволец в молодежной среде» победили молодежный министр природных ресурсов и экологии Тверской области Наталья Белякова и студент юридического факультета Тверского государственного университета Алексей Воронин. Ребята занимаются природоохранной деятельностью, экологическим просвещением. Одна из инициатив – размещение в «Бобачевской роще» информационных таблиц, оснащённых QR-кодами.

В номинации «Экодобровольчество в вузе» победителями стали Юлия Васильчук и студенты Тверской государственной сельскохозяйственной академии.

Учащиеся ТГСХА на постоянной основе занимаются благоустройством и уборкой особо охраняемой природной территории «Сахаровский парк».

Юлия Васильчук руководит лабораторией инновационных методов обучения юристов, в рамках которой реализуется проект «Инновационные технологии в экологическом образовании юристов». В 2019 году по ее инициативе проводился конкурс студенческих научных работ и социальных экологических проектов совместно с Общественной палатой Тверской области и Тверским региональным отделением АЮР России.

Пресс-служба Правительства Тверской области