Тверская область готовится к проведению Парадов Победы в Городах воинской славы Твери и Ржеве

Вопросы, связанные с организациейв Тверской области торжественных мероприятий в честь 75-летия Великой Победы, обсуждались на совещании, которое 4 июня провёл Губернатор Игорь Руденя.

Торжественные мероприятия состоятся 24 июня 2020 года – Указ о проведении военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и Парада Победы 24 июня 1945 года подписал Президент РФ Владимир Путин.

В ходе совещания особое внимание было уделено вопросам санитарной безопасности.

Как отметил Игорь Руденя, важно, чтобы мероприятия прошли не только на высоком организационном уровне, но и при строгом соблюденииэпидемиологических требований в условиях текущей ситуации. Глава региона подчеркнул - главное сохранение здоровья жителей.

В зависимости от эпидситуации возможна организация очного участия ветеранов Великой Отечественной войны в Параде или через видеоконференцсвязь.

В Твери местом проведения мероприятия станет площадь у стелы «Город воинской славы». Планируется прохождение войск Тверского гарнизона и механизированной колонны –современной военной техники, которая сегодня находится на вооружении воинских частей. Кульминацией парада в областной столице станет пролёт авиации.

В Ржеве торжества также состоятся на площади у стелы «Город воинской славы». В них примут участие войска Ржевского гарнизона. Планируется организовать демонстрацию военной техники.

В Твери и Ржеве на уличных экранах будет организована прямая трансляция Парада Победы в Москве, двух парадов Тверской области.

Впервые Парад Победы в Великой Отечественной войне состоялся 24 июня 1945 года на Красной площади в городе Москве. В парадном строю прошли более 40 тысяч военных и 1850 единиц техники. Командовал парадом Маршал Советского Союза Константин Константинович Рокоссовский, принимал Парад Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков.

Среди участников Парада Победы 1945 года было 87 уроженцев Верхневолжья.

В настоящее время в Тверской области проживают три ветерана - участника Парада 45-го.

Владимир Николаевич Левандовский и Павел Павлович Кабановпроходили по Красной площади в составе сводного батальона Калининского суворовского военного училища, Николай Александрович Карпов принимал участие в Параде в составе центральной военно-технической школы дрессировщиков.

Пресс-служба Правительства Тверской области