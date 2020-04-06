Около 800 тысяч многоразовых масок раздали волонтеры жителям Тверской области

В Тверской области завершается раздача первого миллиона бесплатных защитных масок. Всего жителям Твери и других муниципалитетов волонтеры Верхневолжья передали порядка 800 тыс. масок. Проект стартовал накануне майских праздников по инициативе Губернатора Игоря Рудени.

«В первую очередь, маски будут раздаваться в муниципальных образованиях, где была зарегистрирована коронавирусная инфекция. Затем акция охватит все 42 муниципальных образования региона», – отметил Игорь Руденя на старте акции.

Отдельно раздаются наборы из 20 масок для многодетных семей. Всего планируется передать 240 тыс. защитных изделий.

Многоразовые маски раздаются на остановках общественного транспорта, в магазинах, торговых центрах. Каждая маска находится в отдельной упаковке, куда вложена инструкция по ее использованию.

На приобретение изделий региональные власти выделили 30 млн рублей. Крупный заказ был размещен на 11 предприятиях Тверской области, в их числе ООО Вышневолоцкий комбинат «Парижская коммуна», ООО «Паллада», ООО «Евротек», ООО «Аэлита» и другие. В сутки для акции производилось 44 тыс. защитных масок, соответствующих стандартам Министерства промышленности и торговли РФ. Размещение заказа на предприятиях региона стало значимой мерой поддержки производственного сектора.

Средства индивидуальной защиты включены в перечень товаров первой необходимости, утверждённый Правительством РФ. По информации Минпромторга РФ, Тверская область вошла в число регионов-лидеров по пошиву защитных масок. 37 предприятий лёгкой промышленности Тверской области перепрофилировали свои производства на выпуск средств индивидуальной защиты. В сутки они изготавливают 135 тысяч многоразовых защитных масок.

В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Всем жителям и гостям региона рекомендовано носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах: при посещении магазинов, парикмахерских, салонов красоты, в общественном транспорте и такси, медицинских организациях, на предприятиях и других объектах с массовым пребыванием людей, деятельность которых не приостановлена.

В регионе ограничено посещение парков, спортивных и детских площадок, остаются закрытыми объекты общественного питания, развлекательные центры, приостановлено бронирование в гостиницах и другим местах временного размещения.

Жителям и гостям региона рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить нахождение в местах с пребыванием людей, поездки в общественном транспорте.

Пожилым гражданам советуют оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса мусора.

Пресс-служба Правительства Тверской области