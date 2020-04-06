Губернатор Игорь Руденя и руководство «Экомашгрупп» наметили меры поддержки предприятия в реализации новых проектов

4 июня Губернатор Игорь Руденя посетил тверское предприятие «Экомашгрупп», расположенное в промышленной зоне Лазурное. Посещение предприятий, встречи с их руководителями направлены на поддержку производств в реализации новых проектов.

Глава региона осмотрел цеха компании, ознакомился с работой конструкторского бюро.

«Экомашгрупп» - предприятие полного цикла, где проектируют и производят оборудование для сортировки, переработки и утилизации твердых коммунальных отходов: мусоросортировочные комплексы, конвейерные системы, а также продукцию в рамках импортозамещения - прессы, баллистические сепараторы, предназначенные для отсева пищевых отходов, измельчители материалов и другое. За весь период работы предприятие поставило оборудование более чем на 100 мусоросортировочных комплексов общей производительностью 8 млн тонн в год. Компания имеет шесть патентов на свою продукцию.

Тверское предприятие вносит вклад в формирование комплексной системы обращения с ТКО в рамках национального проекта «Экология».

«Сегодня это направление обозначено Президентом РФ как приоритетное. На предприятии применяются лучшие инновационные технологии, созданы высокотехнологичные рабочие места, трудится хороший коллектив. Со своей стороны будем помогать компании развиваться. Сейчас важно создать эффективную систему переработки твёрдых коммунальных отходов. Перед нами стоит три задачи - внедрение раздельного сбора ТКО, переработка, безопасное и экологически чистое складирование отходов. Ранее говорили уже о том, что в наш регион не будем завозить мусор из других субъектов страны», - отметил Губернатор Игорь Руденя.

«На нашем оборудовании сортируется более 10 процентов от всех отходов, которые образуются ежегодно в России. Самые современные объекты спроектированы нами за последние два года. Планируем реализовать инвестиционный проект в Тверской области с самым эффективным оборудованием по обращению с отходами», - рассказал Константин Майков, председатель Совета директоров ГК «Экомашгрупп».

В планах компании - строительство в Верхневолжье современного, экологически безопасного автоматического комплекса по сбору, сортировке и переработке ТКО. Также запланировано расширение производственных возможностей для выпуска новых импортозамещаемых видов продукции.

В ходе посещения предприятия обсуждались возможные формы поддержки проектов со стороны Правительства Тверской области, включая льготные займы, решение вопросов предоставления земельных участков для расширения производства и другие.

Пресс-служба Правительства Тверской области