Прямой эфир с участием Губернатора Игоря Рудени 4 июня можно будет посмотреть на телеканале «Россия 24» Тверь и в интернете

4 июня в 21:00 Губернатор Игорь Руденя в прямом эфире на телеканале «Россия 24» Тверь ответит на самые актуальные вопросы жителей Тверской области. Трансляцию также можно будет посмотреть в интернете на https://www.youtube.com/watch?v=Mln-fsKQuEs&feature=youtu.be.

Когда в регионе начнется предоставление региональных выплат на детей с 16 до 18 лет и как их оформить? Увеличат ли в вузах Верхневолжья количество бюджетных мест? Планируется, что Игорь Руденя расскажет также, как в Тверской области организуют клинические испытания нового препарата от коронавирусной инфекции.

Вопросы для эфира с главой региона формулируются на основе обращений граждан и тем, обсуждаемых жителями области в социальных сетях.

Интервью с Губернатором выходят на телеканале «Россия 24» Тверь еженедельно на протяжении всего периода ограничительных мер в связи с коронавирусом. Первый прямой эфир главы региона состоялся 3 апреля.

Пресс-служба Правительства Тверской области