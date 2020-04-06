В Тверской области развернуто 1810 коек госпитального инфекционного фонда

4 июня Губернатор Игорь Руденя принял участие в заседании рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, которое в режиме видеоконференцсвязи провел руководитель группы, мэр Москвы Сергей Собянин. Главной темой стала мобилизация системы здравоохранения, создание коечного фонда в регионах.

В Тверской области развёрнуто 1810 коек госпитального инфекционного фонда, в том числе 1473 с кислородом. До 15 июня планируется ввести дополнительно еще 241 койку, обеспеченную кислородом. Таким образом, инфекционный госпитальный фонд в Верхневолжье составит 2051 койку.

В медицинские учреждения поставлен 61 аппарат искусственной вентиляции легких. Организована поставка в регион 231 аппарата ИВЛ. Диагностику в Тверской области обеспечивают пять лабораторий. Всего на COVID-19 обследовано более 70 тысяч человек. Также для диагностики коронавируса используются 8 компьютерных томографов. Дополнительно приобретается еще 4 КТ.

Налажено бесперебойное обеспечение медицинских организаций лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, сформирован неснижаемый двухнедельный запас по медицинским перчаткам, маскам, защитным костюмам, экранам, респираторам, бахилам.

В целом по отрасли «Здравоохранение» объём средств на борьбу с коронавирусной инфекцией в Тверской области составляет 1,9 млрд рублей.

В Тверской области в полном объёме производятся стимулирующие доплаты медицинским работникам, их получили более 2500 человек.

В регионе право на получение доплат за особые условия труда также имеют более 970 сотрудников 13 стационарных учреждений социального обслуживания, введены региональные выплаты сотрудникам учреждений образования, работающим в учреждениях с круглосуточным пребыванием.

Обеспечена поддержка семей с детьми. На единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте с 3 до 16 лет подано более 90 тыс. заявлений, по 83 тыс. выплаты уже произведены. Ежемесячные выплаты в размере 5 тыс. рублей на детей в возрасте до 3-х лет перечислены на 27 тыс. человек – это 277 млн рублей.

Кроме того, вводится единовременная региональная выплата семьям с детьми в возрасте с 16 до 18 лет. Ее размер составит 3 тыс. рублей на каждого ребёнка, на детей из многодетных семей – по 5 тыс. рублей. В общей сложности планируется произвести выплаты на более чем 25 тысяч детей.

Обеспечена деятельность ключевых отраслей региональной экономики, что позволило сохранить рабочие места более чем для 435 тысяч жителей области – это 91,5% от занятых в экономике. Расширен перечень системообразующих предприятий Тверской области до 229 единиц.

Предприятиями подано в налоговую службу свыше 10500 заявок для получения прямой безвозмездной господдержки в размере 12 300 рублей на каждого работника. Осуществлены выплаты на 371,3 млн рублей. Получен 161 льготный кредит на заработную плату сотрудникам по ставке 0% в первые 6 месяцев. Реализована 441 заявка на кредитные каникулы – отсрочку по займам банков на полгода.

По программе «Доверие» Фонда содействия кредитованию предпринимательства Тверской области выдано 16 займов на 6,5 млн рублей.

Реализуется программа «Оборотный капитал» регионального Фонда развития промышленности Тверской области. Одобрено 5 первых заявок на 77,2 млн рублей, всего поступило 62 заявки на сумму 909,5 млн рублей.

Проведена докапитализация регионального Фонда содействия предпринимательству и Фонда развития промышленности Тверской области.

Также принято решение о введении на территории региона специального налогового режима для самозанятых граждан.

Правительством Тверской области принято решение о предоставлении дополнительных мер поддержки. Это субсидии по налогу на имущество для гостиниц, а также торговых центров, которые снизили арендную плату для предпринимателей, работающих в данных центрах.

В туризме предусмотрены субсидии юридическим лицам для возмещения затрат по организации туристских поездок школьников по Тверской области и другие меры.

В целом на обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и минимизаций последствий коронавирусной инфекции, в том числе направленных на поддержку экономики и граждан, предусмотрено более 3,9 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области