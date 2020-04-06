Жителей Тверской области приглашают присоединиться к всероссийской акции и создать триколор своими руками

Стать авторами грандиозной онлайн-мозаики, созданной из российских флагов, могут жители Тверской области. Всероссийскую акцию, приуроченную ко Дню России, проводит Министерство культуры РФ и Музей Победы.

В рамках акции праздничный виртуальный коллаж «Цвета российского флага» будет создан из фотографий триколоров, выполненных интернет-пользователями со всей страны.

Тверская область наряду с Московской, Тамбовской, Смоленской и Тульской областями уже признана организаторами акции одной из самых активных участников.

Проявить творческий подход может каждый гражданин страны - нарисовать, изготовить коллаж, вышить или даже испечь торт с изображением триколора. В настоящее время в адрес оргкомитета конкурса поступили фотографии триколоров, созданных из игрушечных машинок, цветов, камней, пряжи, бисера.

Для участия в конкурсе необходимо до 8 июня отправить свою фотографию с флагом на электронный адрес muzeipobedi@yandex.ru или опубликовать на странице в социальных сетях Facebook, ВКонтакте или Instagram с хэштегами #ДеньРоссии #НашВыборПобеда и #ЦветаРоссийскогоФлага. Важно указать свой город и размеры триколора.

В День России, 12 июня, многочисленные фотографии превратятся в масштабную красочную мозаику. Увидеть её можно будет 12 июня на портале «КультураРФ». Самые креативные снимки станут частью онлайн-выставки на официальном сайте Музея Победы.

Подробности акции «Цвета российского флага» размещены на сайте Музея Победы https://victorymuseum.ru.

Пресс-служба Правительства Тверской области