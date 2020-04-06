В Тверской области лучших специалистов в сфере туризма впервые выберут в онлайн-формате

В Тверской области стартовал региональный этап конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма». Впервые за 4 года мероприятие полностью пройдет в онлайн-формате.

Конкурс позволяет не только выявить профессионалов в своем деле, но и повысить престиж работы в туриндустрии, а значит уровень обслуживания в отрасли.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, подготовка квалифицированных кадров является одним из ключевых условий развития туризма на территории Верхневолжья.

«Развитие сферы гостеприимства невозможно без квалифицированных кадров, заинтересованных в повышении своего мастерства, улучшении качества обслуживания гостей региона, готовых перенимать европейский опыт», - считает Игорь Руденя.

Конкурс проводится по четырём номинациям: «лучший работник службы приема и размещения гостиницы», «лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму» и подноминации «лучший менеджер по детско-юношескому туризму», «лучший экскурсовод (гид)», «лучший специалист сферы эксплуатации номерного фонда (горничная)».

Задания конкурса адаптированы под современные условия. Для экскурсоводов набрать дополнительные баллы поможет наличие онлайн экскурсии, а для менеджеров по туризму – новые туристические продукты, разработанные в 2020 году и не представленные ранее.

Заявки от специалистов индустрии гостеприимства на участие в конкурсе принимаются Министерством туризма Тверской области до 19 июня 2020 года по электронной почте mintur@tverreg.ru. Перечень документов, необходимых для участия, опубликован на официальном сайте ведомства в разделе «Приказы».

Победители регионального этапа номинируются для участия в федеральном этапе конкурса «Лучший по профессии», который проводится Федеральным агентством по туризму. Победители и призеры федерального этапа получат денежное поощрение: 100 тыс. рублей за I место, 80 тыс. рублей за II место и 60 тыс. рублей за III место.

В 2017 году победителем Всероссийского конкурса в номинации «менеджер по детско-юношескому туризму» стала Ирина Нугаева, представляющая тверское туристическое агентство «Август».

Конкурс «Лучший по профессии» - один из элементов комплексной работы Министерства туризма по содействию в подготовке квалифицированных кадров на рыке туриндустрии. В регионе регулярно проходятся обучающие семинары для представителей отельного бизнеса, туроператорских компаний, организаторов туристических фестивалей, гидов-переводчиков и экскурсоводов, в том числе в формате онлайн с 2020 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области