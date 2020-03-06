Предприятиям Тверской области выдано 63 льготных кредита на выплату заработной платы сотрудникам

63 кредита выдало Тверское отделение Сбербанка малому бизнесу Верхневолжья по госпрограмме кредитования на зарплату под 2%. Общая сумма одобренных кредитов составляет 143 млн рублей. Кредитные ресурсы предоставляются предприятиям из определенного Правительством РФ перечня отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса.

Губернатор Игорь Руденя считает – в сложившейся эпидемиологической ситуации важно усиливать поддержку предпринимателей, обеспечить стабильную работу предприятий.

«В Тверской области ведётся работа по поддержке экономики, малого бизнеса, самозанятых граждан. Выделяются денежные средства, выдаются льготные кредиты, предоставляются госгарантии, реализуются другие меры», – отметил Игорь Руденя.

По инициативе Губернатора в регионе поэтапно введено три пакета мер в экономике.

Программа, которую реализует Сбербанк, позволяет компаниям не откладывать выплаты по зарплате на более поздний срок, при соблюдении ряда правил предприятие получит фактически безвозмездную субсидию на эти цели. Если компания сохранит до марта 2021 года штат сотрудников на уровне 90%, то государство полностью погасит кредит и проценты, начисленные по нему. Данная мера позволяет сохранить как занятость, так и операционную деятельность предприятий.

Сумма кредита по программе определяется количеством сотрудников заемщика, умноженных на величину МРОТ и количество полных месяцев до 1 декабря 2020 года с момента предоставления кредита. Предусмотрена возможность пролонгации при соблюдении ряда условий, связанных с сохранением численности и подтверждением эффективной деятельности компании. Максимальный срок кредита c учетом пролонгации – до 1 апреля 2021 года. При несоблюдении условий субсидирования клиенту предоставляется право погашения кредита в течение трех месяцев до 30 июня 2021 года.

Одно из отличий новой государственной программы от предыдущей целевой, предусматривающей поддержку на обеспечение заработной платы сотрудникам – отсутствие ограничений по количеству работающих в компании.

Сейчас Сбербанк продолжает прием заявок от предприятий Тверской области. В дополнение к предыдущим одобрены еще 4 заявки, в том числе 3 от крупного и среднего бизнеса региона.

В Тверской области предприниматели Верхневолжья активно пользуются мерами поддержки в сложившейся эпидемиологической и экономической ситуации.

Помимо безвозмездной господдержки на каждого работника, востребовано право отсрочки по уплате налогов и кредитных платежей на 3-6 месяцев.

Реализуется региональная программа поддержки бизнеса и промышленных предприятий. Для 7400 субъектов бизнеса по 54 видам экономической деятельности в три раза снижены размеры налоговых ставок по упрощённой и патентной системам налогообложения.

Более 650 млн рублей дополнительно направлено на докапитализацию ключевых региональных институтов – Фонда содействия кредитованию предпринимательства и Фонда развития промышленности Тверской области. Выдаются займы по региональным программам «Доверие» и «Оборотный капитал».

Для поддержки самозанятых граждан на территории Тверской области введен налог на профессиональный доход, что позволит людям легально зарабатывать без рисков получить штраф. Самозанятые жители Верхневолжья переходят на специальный налоговый режим с 1 июля: вместо НДФЛ 13% (для физических лиц) и налогов по стандартным схемам налогообложения (для ИП) будут платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке – 4% при предоставлении услуг физическим лицам, 6% – при предоставлении услуг юридическим лицам.

Пресс-служба Правительства Тверской области