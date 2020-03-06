Кимрская фабрика имени Горького передала средства индивидуальной защиты тверским медикам

3 июня АО «Кимрская фабрика им. Горького» передала комплекты защитной одежды и медицинские респираторы врачам и медперсоналу нового инфекционного госпиталя для лечения пациентов с коронавирусом, открытого на базе Тверского областного клинического лечебно-реабилитационного центра.

Напомним, 4 мая этого года на Фабрике им. Горького Губернатор Тверской области Игорь Руденя и Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров приняли участие в запуске нового производства медицинских респираторов «СПИРО-403».

«Ваш вклад в наше общее здоровье дает возможность с оптимизмом смотреть в завтрашний день. Благодарны вам за эту работу», – обратился тогда Игорь Руденя к сотрудникам фабрики.

Сегодня предприятие выпускает широкий ряд защитных изделий для специалистов здравоохранения, в том числе для медиков, задействованных в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией.

Как сообщил генеральный директор Кимрской фабрики им. Горького Игорь Жохов, предприятие работает в двухсменном режиме, превышая нормативные ежедневные задания. Фабрика выпускает в сутки почти 27 тыс. респираторов «СПИРО». Также здесь производят респираторы «Лепесток» (порядка 22 тыс. изделий в сутки), «ШБ» (7 тыс. единиц) и еще около 100 наименований защитных изделий – медицинские костюмы, пластиковую обувь, обувные чехлы и многое другое.

Помимо Кимрской фабрики им. Горького поддержку медикам Верхневолжья оказывают и другие предприятия, организации и общественные объединения региона.

Тверская область наряду с 9 субъектами страны вошла в новую программу Фонда Тимченко «Фонд плюс регионы». Верхневолжье стало первой областью, медики которой получили благотворительную помощь. 20 тысяч медицинских комплектов средств индивидуальной защиты переданы инфекционным госпиталям и другим медицинским учреждениям региона.

Комплекты поступили в областную клиническую больницу, городские больницы №6 и №1, Конаковскую, Калининскую, Зубцовскую и Нелидовскую ЦРБ. Cредства индивидуальной защиты также переданы службам скорой медицинской помощи города Твери, Ржева, Конаково, Кимры.

Тверское отделение Сбербанка совместно с движением «Доброе дело» реализует благотворительную акцию «Поможем медикам вместе». Инфекционным госпиталям и районным больницам Тверской области передана партия масок. К акции присоединились предприниматели региона – партнеры банка, которые внесли благотворительные пожертвования на закупку масок.

В период борьбы с коронавирусом в Тверской области проходят и другие акции, в том числе акция взаимопомощи #МыВместе и благотворительный марафон #ЗАБОТАРЯДОМ. Волонтеры доставляют продуктовые наборы пожилым людям с невысоким уровнем доходов, многодетным малообеспеченным семьям и семьям, воспитывающим детейс ограниченными возможностями здоровья, матерям-одиночкам, маломобильным гражданам, в социальные и медицинские учреждения.

Пресс-служба Правительства Тверской области