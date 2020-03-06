Работа по подготовке к проведению общероссийского голосования продолжается

5 июня стартует новый этап подготовки общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

С этого дня и вплоть до 14.00 21 июня участники голосования могут подать заявление о голосовании по месту нахождения 1 июля в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг или посредством Единого портала государственных услуг.

Кроме того, можно подать заявление о голосовании по месту нахождения в территориальной избирательной комиссии также с 5 июня,а в участковой избирательной комиссии- с 16 июня до 14.00 21 июня.

Для создания новых дополнительных и безопасных возможностей участия в голосовании граждан России и безопасной работы членов участковых комиссий предусмотрены несколько форм проведения голосования. Участники голосования могут в течение шести дней до дня голосования - с 25 по 30 июня -прийти на участок для голосования и отдать свой голос, либо проголосовать вне помещения, в том числе на придомовых территориях, в населенных пунктах, в которых отсутствуют участки для голосования. Граждане, которые не могут выйти из дома по какой-либо причине, имеют возможность проголосовать на дому.

Главная задача при организации предстоящей кампании – создание максимально удобных и доступных условий для голосования, открытость и прозрачность всех процедур, гарантия безопасности здоровья всех участников голосования.

Пресс-служба Избирательной комиссии Тверской области