В Тверской области в 2020 году продолжат установку пожарных оповещателей в деревянных домах, где проживают многодетные семьи с невысоким уровнем дохода. Финансирование дополнительной мерыподдержки по обеспечению безопасности проживания семей обсуждалось на заседании Бюджетной комиссии, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

Работа по данному направлению началась в регионе в прошлом году. В 2019-ом пожарные оповещатели установили в 1987 деревянных домах с печным отоплением. В каждом доме устанавливается по три автономных дымовых датчика.

В этом году до начала отопительного сезона планируется обеспечить установку дымовых оповещателей в домах, где проживают 1249 многодетных семей. На закупку приборов из областного бюджета направят 2,1 млн рублей.

На 2021 год была запланирована установка датчиков ещё в 1262 домах. Губернатор Игорь Руденя поручил ускорить процесс и обеспечить все эти дома пожарными оповещателями уже в этом году.

Также глава региона поручил проводитьтехническое обслуживание датчиков и ежегодные проверки их работоспособности перед наступлением отопительного сезона. Эта работа осуществляется при взаимодействии органов социальной защиты населения, муниципальной власти и сотрудников МЧС.

По статистике в 2018-2019 годах в России при срабатываниях автономных пожарных извещателей было спасено 646 человек, в том числе 336 детей.

Один из таких случаев спасения произошёл в конце лета прошлого года в городе Торопце Тверской области. Пожар случился в частном доме, где проживала многодетная семья. Во время возгорания трое детей находились внутри помещения, их мама выполняла работы на приусадебном участке. При пожаре в доме сработали оповещатели, дети смогли вовремя выйти из горящего дома в безопасное место.

Пресс-служба Правительства Тверской области