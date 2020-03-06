В Тверской области в программу дорожных работ включат дополнительные объекты

На заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя, перераспределен свободный лимит средств регионального Дорожного фонда 2020 года - 844 млн рублей. Это позволит увеличить объём дорожных работ, продолжить развитие в регионе системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, выполнить дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, основные задачи в дорожной сфере – приведение в порядок дорогТверской области, обеспечивающих доступность ключевых объектов социальной инфраструктуры, экономики, включая инвестиционные проекты, а также туристических направлений.

Часть средств планируется направить на ремонт и строительство ряда новых объектов. В их числеподъездные пути к крупным агрокомплексамв Бежецком районе и Кашинском городском округе в рамках реализации инвестиционных проектов компаний «Румелко-Агро» и «Коралл», строительство подъездной дороги к логистическому комплексу АО «ТК Альфа» в Калининском районе, второй этап реконструкции автодороги «Москва-Рига» - Хорошево в Ржевском районе, ремонт автодороги Вышний Волочек-Бежецк-Сонково-Лесное-Пестово в Максатихинском районе и другие.

Дополнительные объекты будут включены вобластную программу работ на автодорогах регионального и межмуниципального значенияв 2020-2022 годах.

Также средства предусматриваются на замену (установку) металлических барьерных ограждений и дорожных знаков, комплексов фотовидеофиксации, обустройство искусственных неровностей на дорогах, остановок общественного транспорта, линий наружного освещения.

Кроме того, запланирована разработка проектной документации по капитальному ремонту мостовых сооружений в Вышневолоцком городском округе, Бологовском, Рамешковском и Лихославльском районах.

Общий объём регионального Дорожного фонда в настоящее время составляетсвыше 11,5млрд рублей.

В 2020 году ремонт по областной программе затронет свыше 480 км региональных трасс опорной сети. В том числеработы на 153 км дорог Тверской области будут вестись по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2019-м по национальному проекту приведено в порядок 104 км областных трасс.

Всего за три года – с 2020-го по 2022-й – в Тверской области планируют отремонтировать более 1800 км региональных дорог.

Пресс-служба Правительства Тверской области