В Тверской области в 2020 году построят 10 блочно-модульных котельных для социальных учреждений

В Тверской области увеличено финансирование на модернизацию в 2020 году объектов теплоэнергетического комплекса, строительство новых котельных, газификацию территорий, развитие городской среды.

Будет построено 10 блочно-модульных котельных для объектов социальной сферы в муниципалитетах Верхневолжья. На эти цели, а также на работы по закольцовке газовых сетей в районе поселка им. Крупской, строительство межпоселкового газопровода от Квакшино до Игнатово в Калининском районе, направят на 51,7 млн рублей больше ранее запланированного – всего это более 316 млн рублей.

На завершение реконструкции системы теплоснабжения микрорайона ДОКа в Нелидовском городском округе выделят 82 млн рублей. На 7,9 млн рублей увеличат финансирование строительства газовой котельной мощностью 12 МВт в Бологое. Еще 59,6 млн рублей пойдет на завершающие работы на блочно-модульной котельной в ЗАТО Озерный.

После ввода в эксплуатацию объекты будут переданы в областную собственность. Губернатор Игорь Руденя считает, что это позволит повысить надежность и качество коммунальных услуг, обеспечить комплексный подход к вопросам модернизации сетей, добиться четкости и прозрачности в финансовом администрировании и тарифообразовании.

В рамках проектов «Чистая вода» и «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология» свыше 178 млн рублей плюсом направят на продолжение работ по модернизации нитки водовода от Тверецкого водозабора до Восточного моста, реконструкцию очистных сооружений в Твери. Также средства направят на первый этап реконструкции очистных сооружений в Конаково. Сейчас на объекте ведутся работы.

188,5 млн рублей дополнительно выделяется на развитие общественных пространств в малых городах и исторических поселениях Верхневолжья в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В том числе на реализацию проектов в Старице, Удомле и Конаково, которые стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2019-2020 годах.

Для повышения надёжности системы теплоснабжения, начиная с 2017 года, область оказывает поддержку муниципалитетам на проведение капремонтов и модернизацию объектов теплоэнергетического комплекса. Благодаря принимаем системным мерам, в осенне-зимний период 2019-2020 годов в Тверской области по сравнению с сезоном 2017-2018 годов на 10% снизилось количество технологических нарушений в работе объектов теплоэнергетического комплекса.

После завершения отопительного сезона началась подготовка к предстоящему осенне-зимнему периоду. При этом решением Губернатора были отложены на более поздний срок запланированные в мае отключения горячего водоснабжения в Твери и других городах области в связи с эпидемиологической ситуацией.

Пресс-служба Правительства Тверской области