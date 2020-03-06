Молодёжь Тверской области приглашают принять участие в конкурсе рецензий на книги и фильмы о Великой Отечественной войне

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В Тверской области стартовал молодежный конкурс рецензий на книги и фильмы о Великой Отечественной войне. К участию приглашают молодых жителей Верхневолжья в двух возрастных группах: 14-17 лет и 18-21 год.
Конкурс проводится по двум номинациям:
— лучшая молодежная рецензия на художественную книгу (произведение) о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;
— лучшая молодежная рецензия на художественный фильм (сериал) о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Участники, не входящие в заявленные возрастные категории, также могут принять участие вне конкурса. Заявки принимаются до 22 июня. Для участия необходимо на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», опубликовать рецензию, и прикрепить к тексту рецензии авторскую фотографию (изображение), иллюстрирующую произведение, на которое написана рецензия. Опубликованная запись должна обязательно содержать хэштеги #omc69, #kdm69.
Для регистрации конкурсной работы необходимо также заполнить анкету через Google-форму по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdh9-2ebN1gJaW2iK50w4zYzYuXBRJS1NWj0wwrSPQaqA53uQ/viewform?..., обязательно прикрепив ссылку на оформленную рецензию.
Итоги конкурса будут подведены в рамках празднования Дня молодежи, с 26 по 30 июня 2020 года. Объявление о времени и месте торжественного награждения победителей будет опубликовано на сайте Комитета по делам молодежи Тверской области, областного молодежного портала Смена+ и в группе Smenaplus Вконтакте.
Мероприятие, приуроченное к 75-летию Великой Победы, организовано Правительством региона, Областным молодёжным центром, Тверским колледжем им. А.Н. Коняева.
Пресс-служба Правительства Тверской области