В Тверской области определён размер единовременной региональной выплаты на детей от 16 до 18 лет

В Верхневолжье определён размер региональной единовременной выплаты на каждого ребёнка в возрасте от 16 до 18 лет. Решение принято на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя 2 июня.

О введении новой региональной меры поддержки глава региона сообщил 1 июня во время общения в режиме видеоконференцсвязи с семьями Тверской области.

«Сегодня поддержка семей с детьми является нашим приоритетом. Рассчитываем, что все меры поддержки, принятые Президентом России, Правительством страны, руководством Тверской области, скажутся позитивно на демографии нашего региона», - сказал Игорь Руденя.

По поручению Губернатора оперативно прорабатывается порядок предоставления выплат, чтобы уже в ближайшее время жители Верхневолжья могли их получить.

Единовременная выплата предусмотрена на каждого ребёнка в возрасте от 16 до 18 лет, воспитывающегося в семье. Для многодетных семей её величина составит 5 тыс. рублей, для остальных семей - 3 тыс. рублей. В общей сложности планируется произвести выплаты на более чем 25 тысяч детей. Общий объём финансирования на эти цели составит порядка 86 млн рублей.

Сейчас по инициативе Президента Владимира Путина в России реализуется целый комплекс мер поддержки семей с детьми. С 1 июня начались перечисления ежемесячной выплаты на ребёнка от 3 до 7 лет семьям с невысоким доходом, а также единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей от 3-х до 16 лет. Поддержка также предусмотрена гражданам с детьми, оставшимся без работы. В целом семьи Тверской области получат различные виды поддержки на более чем 225 тысяч детей.

Пресс-служба Правительства Тверской области