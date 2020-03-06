Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 3 июня 2020 г.

В Тверской области после коронавируса выздоровело 1229 человек

- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 36 новых случаев коронавирусной инфекции.

- Все заражённые изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

- Всего на настоящее время в регионе подтвержден 1731 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Со вчерашнего дня выздоровели 82 человека. Всего 1229 заболевших выписаны из больниц. 469 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

- 33 человека с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 613

Кимры 396

Конаковский район 162

Лихославльский район 148

Калининский район 53

Рамешковский район 41

Кимрский район 39

Ржев 39

Максатихинский район 29

Андреапольский муниципальный округ 24

Вышневолоцкий городской округ 22

Торжок 22

Зубцовский район 21

Бежецкий район 19

Старицкий район 15

Лесной муниципальный округ 11

Кашинский городской округ 9

Нелидовский городской округ 8

Удомельский городской округ 7

Весьегонский муниципальный округ 7

Селижаровский район 6

Бологовский район 5

Торжокский район 5

Спировский район 4

Калязинский район 4

Кувшиновский район 4

Торопецкий район 2

Жарковский район 2

Осташковский городской округ 2

Западнодвинский район 2

Сандовский район 1

Сонковский район 3

Фировский район 1

Краснохолмский район 1

Молоковский район 1

Оленинский район 1

Ржевский район 1

ЗАТО Озёрный 1

- В Тверской области увеличены объемы тестирования на коронавирус, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований – с 14 апреля процесс осуществляется на уровне региона.

- На коронавирус в регионе обследовано 68557 человек, за последние сутки – 1982.

В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок. С 12 мая рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах. А именно – при посещении магазинов, парикмахерских, салонов красоты, в общественном транспорте и такси, медицинских организациях, на предприятиях и других объектах с массовым пребыванием людей, деятельность которых не приостановлена.

Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.

Пресс-служба Правительства Тверской области