В Тверской области работодателям, предоставившим рабочие места для подростков, компенсируют часть затрат на зарплаты

В Тверской области на летний период 2020 года планируется трудоустроить порядка 3500 подростков. Для работодателей, предоставляющих рабочие места, вводятся дополнительные меры поддержки за счет регионального бюджета. Вопросы, связанные с трудоустройством подростков в каникулярный период, рассмотрены на совещании, которое 2 июня провёл Губернатор Игорь Руденя. В режиме видеоконференцсвязи в нём приняли участие главы всех муниципалитетов региона.

«Правительством Тверской области принято решение выделить работодателям, которые возьмут на работу наших подростков, субсидию в размере 50% их заработной платы. В этом году необходимо очень ответственно отнестись к процессу трудоустройства подростков в летний период. Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации ограничено проведение летней оздоровительной кампании. Наша задача не просто обеспечить занятость детей летом, но и дать возможность им получить первые представления о работе и специальностях», - сказал Губернатор Игорь Руденя.

Глава региона поставил перед главами муниципалитетов задачу тщательно подбирать работодателей, которые будут принимать участие в трудовом воспитании подрастающего поколения. Как отметил Игорь Руденя, к рабочим местам детей и к их наставникам необходимо предъявлять высокие требования.

Компенсацию смогут получать как коммерческие, так и бюджетные организации. Со стороны работодателя подросткам выплачивается заработная плата пропорционально отработанному времени, определённому трудовым законодательством, но не ниже МРОТ в месяц (12 130 рублей). Также предусмотрена материальная поддержка со стороны центра занятости - 1500 рублей. Для поиска работы подростки должны быть зарегистрированы в центре занятости.

Традиционно в Тверской области в летний период подростки трудятся на производствах, обеспечивают благоустройство и озеленение территорий, задействованы в сезонных сельскохозяйственных работах, приводят в порядок воинские захоронения, выполняют другие виды работ.

Пресс-служба Правительства Тверской области