Юные чтецы из Тверской области стали первыми участниками флешмоба «Россия глазами детей»

Первыми и самыми активными участниками Всероссийского флешмоба «Россия глазами детей» стали юные чтецы из Тверской области. Свои ролики отправили уже 12 человек. Флешмоб, приуроченный ко Дню защиты детей, проводит Музей Победы. Всего на сегодняшний день в нём приняли участие более 300 ребят из разных регионов.

Участникам от 5 до 12 лет предлагается прочесть патриотическое стихотворение или спеть песню о России. В рамках флешмоба стихи прочитали Лев Лукин и Виктория Харина из Вышнего Волочка, Полина Комлева из города Кимры, Василиса Пасухина из деревни Большая Каденка, Ксения Степанова из деревни Отрадное, Анжела Соколова и Артем Иванов из деревни Холмец, Артём Кидаев из села Татево, Варвара Лущенкова и Яна Максимова из деревни Гусево, а также Андрей Корольков из деревни Завидово.

Флешмоб продлится до 10 июня. Видеоролики с записью выступления необходимо разместить на своей странице ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук или Одноклассники, добавив хештеги #РоссияГлазамиДетей #НашВыборПобеда #ДеньЗащитыДетей. Продолжительность ролика – до 1 минуты. Участникам акции необходимо держать свою страницу открытой.

Лучшие работы будут названы 12 июня, в День России. Самые яркие, трогательные и душевные выступления будут размещены на сайте и в соцсетях Музея Победы.

Подробнее об акции – на официальном сайте музея: https://victorymuseum.ru/playbill/events/rossiya-glazami-detey.

Пресс-служба Правительства Тверской области