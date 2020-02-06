Пресс-релиз оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 2 июня 2020 г.

В медицинских учреждениях Тверской области продолжается развёртывание коек для больных коронавирусом. В инфекционных госпиталях введено уже более 1600 коек, всего планируется обеспечить готовность свыше 2000 коек, в том числе порядка 1600 обеспеченных кислородом. Вопрос обсуждался на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Тверской области, которое 2 июня провёл Губернатор Игорь Руденя.

На заседании было отмечено, что больницы региона справляются с приёмом пациентов с коронавирусной инфекцией. Вместе с тем работа по созданию инфекционных госпиталей в учреждениях будет продолжена. В настоящее время завершается развертывание 150 коек в областном клиническом лечебно-физкультурном диспансере.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 45 новых случаев коронавирусной инфекции.

Все заражённые изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

Всего на настоящее время в регионе подтверждено 1695 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Со вчерашнего дня выздоровели 60 человек. Всего 1147 заболевших выписаны из больниц. 520 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

На коронавирус в Тверской области обследовано 66575 человек, в том числе за минувшие сутки – 1799.

В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок. Рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах. А именно – при посещении магазинов, парикмахерских, салонов красоты, в общественном транспорте и такси, медицинских организациях, на предприятиях и других объектах с массовым пребыванием людей, деятельность которых не приостановлена.

Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.

Пресс-служба Правительства Тверской области