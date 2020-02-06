Выплату жителям Тверской области, удостоенным почетного знака «Слава отца», увеличат до 100 тыс. рублей

Размер единовременной выплаты для награждённых почётным знаком Тверской области «Слава отца» увеличат с 50 тыс. рублей до 100 тыс. рублей. Вопрос рассмотрен 2 июня на заседании регионального Правительства, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

Новая областная награда ведена в 2020 году по инициативе главы регионав рамках реализации демографической политики.

Почетный знак будет вручаться отцам и усыновителям, которые проживают в Тверской области и воспитали в одном браке пятерых и более детей. При представлении к награде будут учитываться достижения детей в образовательной, трудовой, творческой, спортивной, общественной и других сферах деятельности, активная жизненная позиция семьи.

«Нам очень важно подчеркнуть статус многодетной семьи. Труд многодетных родителей непростой, это очень высокая ответственность и, конечно, это пример для окружающих», - отметил Игорь Руденя, отвечая на вопросы представителей СМИ после заседания.

За последние годы в тверском регионе количество многодетных семей выросло на 23%: с 9967 в 2016-м году до 12237 в 2019 году. Планируется, что расширенная государственная поддержка позволит увеличить число таких семей до порядка 15000 в 2025 году.

В Верхневолжье в настоящее время реализуется порядка 20 видов социальных выплат для семей с детьми. Это региональный материнский капитал, выплаты при рождении или усыновлении детей с учетом доходов семей, компенсация родительской платы за детский сад, материальная помощь при подготовке детей в школу и многое другое. С 1 октября 2019-го каждой семье Верхневолжья, где родился ребёнок, вручается подарочный набор из 58 предметов детских принадлежностей.В 2019 году по инициативе Игоря Рудени многодетные семьи освобождены от оплаты коммунальной услуги по вывозу мусора.

С 1 января 2020 года в дополнение к уже действующим внедрен ряд новых мер поддержки семей, воспитывающих троих и более детей: субсидии на приобретение транспортного средства, освобождение от уплаты транспортного налога, предоставление матерям компенсации на изготовление и ремонт зубных протезов. К 1 сентября многодетным семьям будет предоставляться поддержка на приобретение школьной формы ученикам с первого по пятые классы включительно.

Пресс-служба Правительства Тверской области