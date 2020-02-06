Звание «Почётный журналист Тверской области» утверждено в Верхневолжье

В Верхневолжье утверждено звание «Почетный журналист Тверской области». Решение, направленное на повышение престижа и привлекательности профессии и поощрение за многолетний, добросовестный труд в СМИ, принято 2 июня на заседании регионального Правительства, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

«Журналистика в Тверской области имеет особый статус. Достаточно вспомнить наших известных литераторов – Андрей Дмитриевич Дементьев, Борис Николаевич Полевой - это часть истории нашей тверской журналистики, которая ставит регион на высокий уровень. У нас очень талантливые люди, которые любят свою Родину, и где бы они ни были, всегда находят момент, чтобы упомянуть о своем родном крае», - сказал Игорь Руденя.

Звание «Почетный журналист Тверской области» присваивается высококвалифицированным работникам печати, радио и телевидения за заслуги в развитии журналистики и средств массовой информации. Для получения звания стаж работы в СМИ должен составлять 15 и более лет.

С инициативой учредить в Тверской области почетное звание за заслуги в развитии региональной журналистики вышли сами представители СМИ Верхневолжья. Игорь Руденя поддержал предложение профессионального сообщества. О том, что первый обладатель почетного звания будет назван уже в 2020-м глава региона сообщил в январе этого года на церемонии награждения победителей ежегодного журналистского конкурса «Грани».

Пресс-служба Правительства Тверской области