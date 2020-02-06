В Тверской области введена повышенная единовременная выплата для медиков, переезжающих на работу в отдалённые села

В Тверской области в 2020 году введены повышенные единовременные компенсационные выплаты для врачей и фельдшеров, переезжающих на работу в сельские населённые пункты, расположенные на удалённых и труднодоступных территориях. Решение принято на заседании регионального Правительства, которое 2 июня провёл Губернатор Игорь Руденя.

Размер выплаты увеличен в 1,5 раза. Повышенные единовременные компенсационные выплаты в этом году планируется предоставить 15 врачам и 15 фельдшерам. Размер «подъемных» составит 1,5 млн рублей и 750 тыс. рублей соответственно.

«Понимаем, что одних только денег недостаточно, поэтому уже на этой неделе рассмотрим дополнительную программу по долгосрочному системному стимулированию и мотивации медицинских работников. Планируем до 1 сентября принять перечень нормативно-правовых актов, которые обеспечат дополнительные меры социальной поддержки медицинских работников», - отметил Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.

Также предусмотрены единовременные выплаты медицинским сотрудникам, переехавшим на работу в сельскую местность, не являющуюся отдалённой. Поддержка в размере 1 млн рублей в 2020 году будет оказана 2 врачам, в размере 500 тыс. рублей – 2 фельдшерам.

Программа по привлечению медицинских кадров в сёла, небольшие города и посёлки за счёт предоставления им единовременных компенсационных выплат, реализуется в регионе уже несколько лет.

В 2019 году выплаты получили 11 врачей и 3 фельдшера, в 2018 году - 6 врачей и 1 фельдшер.

Всего за время действия программы, начиная с 2012 года, единовременные компенсационные выплаты предоставлены 130 врачам и 4 фельдшерам.

Пресс-служба Правительства Тверской области