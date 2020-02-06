В 2020 году 26 многодетных семей Тверской области улучшат жилищные условия при поддержке региона

В 2020 году 26 многодетных семей Верхневолжья с невысоким уровнем доходов получат поддержку из регионального бюджета на улучшение жилищных условий. Решение принято на заседании Правительства Тверской области, которое 2 июня провёл Губернатор Игорь Руденя.

«В 19 муниципальных образованиях в этом году улучшат свои жилищные условия 26 семей. На это направляется порядка 40 млн рублей. Уже на этой неделе рассмотрим возможности областной казны совместно с муниципальными бюджетами значительно расширить масштаб этой программы. Планируем в течение ближайших двух-трех лет закрыть очередь – это более 400 семей, которым необходимо улучшить условия проживания», – прокомментировал обсуждение вопроса журналистам Игорь Руденя.

В 2020 году объём финансирования программы из регионального бюджета составляет 32 млн рублей, ещё 8 млн рублей – софинансирование муниципалитетов. Улучшат жилищные условия при поддержке области многодетные семьи из Твери, Ржева, Кимр, Кашинского, Удомельского и Вышневолоцкого городских округов, Бологовского, Калининского, Конаковского, Старицкого, Торжокского, Лихославльского, Жарковского, Ржевского, Фировского районов, Андреапольского муниципального округа, ЗАТО Солнечный.

Всего с 2009 по 2019 годы жилищные условия по программе улучшили 195 семей Тверской области.

Поддержка оказывается семьям, где воспитывают трех и более детей в возрасте до 18 лет, которые стоят на учёте как нуждающиеся в жилых помещениях. Для участия в программе семья должна проживать на территории Тверской области не менее 5 лет.

Пресс-служба Правительства Тверской области