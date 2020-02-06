За первый квартал 2020 года в Тверской области зафиксирован рост доходов по большинству видов налогов

Исполнение областного бюджета за первый квартал 2020 года рассмотрено на заседании Правительства Тверской области, которое 2 июня провел Губернатор Игорь Руденя.

«Бюджет первого квартала – это старт экономики региона, показатель того, как мы входим в годовой процесс. В текущей ситуации очень важно сохранить стабильность финансово-бюджетной системы, обеспечить реализацию всех поставленных задач – исполнение социальных обязательств, национальных проектов, программ по инфраструктурным объектам. И, конечно, обеспечить доходную часть нашего бюджета», – сказал Игорь Руденя.

За первые три месяца были продолжены тенденции 2019-го года. Это рост доходов по большинству видов налогов, превышение доходов над расходами.

Доходы за первый квартал 2020-го составили 15,6 млрд рублей, что составляет 21% от годового плана. Расходы обеспечены в объеме 12,1 млрд рублей – 16% от предусмотренных общих расходов в 2020-м.

В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года отмечается рост по налогам на прибыль организаций, доходы физических лиц, имущество и другим позициям.

479 млн рублей направлены на выплаты в демографии, 415 млн рублей – в здравоохранении. 550 млн рублей выделено на поддержку безработных граждан, социальные выплаты, господдержку предпринимателей и по другим позициям. В целом на обеспечение социальных гарантий в первом квартале выделено более 2,2 млрд рублей.

Расходы в первые три месяца 2020 года сложились из межбюджетных трансфертов на развитие муниципалитетов, субсидий физическим и юридическим лицам, включая поддержку многодетных семей, средств на обслуживание государственного долга и прочие направления.

По итогам первых трех месяцев 2020 года на 4,3 млрд рублей заключены контракты по строительству, реконструкции и ремонту ключевых областных объектов, в том числе в образовании, спорте, ЖКХ, дорожной сфере.

Исполнение по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» составило 548 млн рублей (17%), по проекту «Демография» - 518 млн рублей (14%), по поддержке малого и среднего предпринимательства -77 млн рублей (15%).

В прошлом году доходы областного бюджета составили более 66,3 млрд рублей, что на 11% выше показателей 2018-го. Расходы областного бюджета обеспечены в объеме 62,2 млрд рублей.

В 2019-м проведены ремонтные работы в 66 учреждениях здравоохранения, отремонтировано 182 школы, 34 детских сада, приобретено 72 автомобиля и автобуса для школ и социальных учреждений. В нормативное состояние приведено 356 км региональных и муниципальных дорог.

Государственный долг Тверской области в 2019 году снизился на 1,4 млрд рублей и на 1 января 2020 года составил 23,2 млрд рублей. Расходы на обслуживание госдолга уменьшились в 3 раза: со 118,7 млн рублей в 2018 году до 39,6 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области