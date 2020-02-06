Жителей Тверской области приглашают принять участие в онлайн-викторине «Моя любимая Россия»

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11 июня в Тверской области пройдет онлайн-викторина «Моя любимая Россия», приуроченная ко Дню России. Принять участие в ней могут все жители Верхневолжья, независимо от возраста. Начало – в 12:00. Викторина пройдет в режиме онлайн на платформе MyQuiz, где 7 и 8 мая проходила викторина «Дорогами войны».
За 15 минут до начала викторины необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://myquiz.ru/i/081875 и в графе «Псевдоним» указать свое имя и название населенного пункта.
Викторина организована Областным молодёжным центром при поддержке регионального Правительства.
Итоги конкурса будут опубликованы на портале Smenaplus, а также в группе https://vk.com/smenaplus_69 ВКонтакте.
Победители получат памятные призы после снятия в регионе ограничительных мер, связанных с эпидемиологической ситуацией.
Пресс-служба Правительства Тверской области