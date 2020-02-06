Тверская компания изготовила протекторы для пациентов, подключённых к аппаратам ИВЛ

Тверская компания ООО «БиоПласт» выступила с инициативой разработки и изготовления «мягкого» противопролежневого протектора для пациентов, подключённых к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. В настоящее время первая партия протекторов проходит тестирование в Областной клинической больнице.

На следующей неделе предприятие планирует изготовить и передать в ОКБ 100 протекторов, которых будет достаточно, чтобы обеспечить потребности больницы.

Протектор анатомически спроектирован так, чтобы дыхательная трубка пациента не перегибалась, а на лице не образовывались повреждения тканей. Материалы, из которых изготовлено изделие - пенополиуретан и силикон — гипоаллергенны, легко дезинфицируются. Протектор является усовершенствованным аналогом европейских разработок и может быть запатентован компанией.

ООО «БиоПласт» - один из крупнейших отечественных производителей емкостного оборудования для очистных сооружений, насосных станций, резервуаров специального назначения и труб из армированного стеклопластика. Компания использует как передовые мировые производственные технологии, так и собственные лабораторные разработки.

Предприятие ООО «БиоПласт» получило льготный займ Фонда развития промышленности Тверской области по программе «Проекты развития» на сумму 23 млн рублей на расширение производства. Общий бюджет инвестпроекта — 47,5 млн рублей.

Предоставление целевых займов — одна из мер, входящих в систему поддержки инвесторов на территории Верхневолжья. По мнению Губернатора Игоря Рудени, в сложившейся экономической ситуации обеспечение поддержки тверских предприятий в продвижении и сбыте продукции – одна из основных задач.

В настоящее время в Тверской области продолжается формирование резерва медицинского оборудования, необходимого для диагностики коронавирусной инфекции и лечения заболевания.

В частности, в учреждения здравоохранения поставлен 61 аппарат искусственной вентиляции лёгких. В ближайшее время планируется закупка ещё 120 аппаратов. В общей сложности предусмотрена поставка более 220 аппаратов ИВЛ.

На прошедшей неделе инфекционные госпитали Тверской области поступило более 1200 единиц оборудования для лечения пациентов с коронавирусом. Это 1000 пульсоксиметров (950 для взрослых и 50 для детей), 182 шприцевых насоса, 3 анализатора газов крови.

До середины июня ожидается поставка ещё порядка 590 единиц оборудования, в том числе мониторов пациентов, компьютерных томографов, увлажнителей кислорода, ультрафиолетовые установки для обеззараживания помещений. Кроме того, планируется поставка инкубатора для новорожденных.

Пресс-служба Правительства Тверской области