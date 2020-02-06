В Удомельском городском округе по инициативе жителей на средства гранта реализуют два проекта по благоустройству

Два проекта города Удомли Тверской области вошли в число победителей конкурса «Новая территория общественного самоуправления», который организован Фондом содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций» совместно с Общенациональной ассоциацией территориального общественного самоуправления. Сумма грантов составит 4,4 млн рублей.

Конкурс проводился впервые и направлен на поддержку социально-значимых инициатив, представленных территориальными общественными самоуправлениями (ТОС).

В рамках первого проекта в поселке Брусово Удомельского городского округа планируется благоустроить центральную улицу протяжённостью около 500 метров. Второй проект ТОСа «Пионер» предполагает подготовку проектно-сметной документации на асфальтирование автомобильных дорог в одноименном районе города-спутника Калининской АЭС.

Губернатор Игорь Руденя неоднократно отмечал важность проектов, которые инициированы жителями для улучшения жизни на своих территориях.

Один из эффективных инструментов в этой работы реализация в Тверской области Программы поддержки местных инициатив. В 2020 году в Верхневолжье будет реализовано 182 проекта в городских и сельских поселениях, 91 проект в городских округах.

«Важно, что жители сами определяют, какие проекты необходимо реализовать и вкладывают в это собственные деньги. Результаты программы демонстрируют высокую социальную активность нашего населения», – считает Игорь Руденя.

Субсидии из областного бюджета в рамках ППМИ предоставляются муниципальным образованиям для решения вопросов местного значения. В основном это ремонт и модернизация объектов водоснабжения, дорог, детских и спортивных площадок, территорий массового отдыха, учреждений культуры, благоустройство дворов, повышение пожарной безопасности, приобретение оборудования и спецтехники для благоустройства или уборки территорий.

В целом с 2013 по 2018 годы на территории Верхневолжья реализовано более 1000 проектов Программы. Объём областной поддержки за этот период составил свыше 572 млн рублей, из местных бюджетов направлено более 258 млн рублей, сумма привлеченных внебюджетных средств – свыше 153 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области