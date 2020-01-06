Более 2000 выпускников профессиональных образовательных организации Тверской области приняли участие в акции «Стань профессионалом»

В Тверской области более 2,4 тысяч выпускников, 34 профессиональные образовательные организации и 40 работодателей приняли участие в ежегодной акции «Стань профессионалом!», которая проводилась в мае 2020 года региональной службой занятости населения.

По словам Губернатора Игоря Рудени, одна из задач глав муниципальных образований, Правительства региона - совместно с работодателями создавать конкурентные рабочие места в реальном секторе экономики и трудоустраивать на них жителей Верхневолжья.

Особое внимание, по мнению главы региона, должно уделяться профориентационной работе с молодежью, практической отработке знаний.

Цель акции – оказание помощи выпускникам в подборе подходящих вариантов работы после завершения учебы.

В условиях текущей ситуации акция проводилась дистанционно, с использованием официальных страниц центров занятости в социальной сети «ВКонтакте», официальных сайтов центра занятости населения города Твери, профессиональных образовательных организаций и администраций муниципальных образований.

В ходе акции прошли консультации по вопросам поиска работы после завершения учебы, трудового законодательства, права, онлайн-опрос, гарантированные собеседования для выпускников с работодателями.

Особое внимание было уделено выпускникам с ограниченными возможностями здоровья для дальнейшего их сопровождения при трудоустройстве.

Пресс-служба Правительства Тверской области