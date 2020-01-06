В Тверской области началась раздача бесплатных продуктовых наборов семьям, где воспитываются дети с особенностями здоровья

В Тверской области в Международный день защиты детей началась передача продуктовых наборов семьям, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья. О втором этапе благотворительного марафона #ЗАБОТАРЯДОМ в рамках Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе по поддержке жителей сообщил Губернатор Игорь Руденя во время одного из прямых эфиров на телеканале «Россия 24» Тверь.

Ранее помощь получили многодетные семьи, матери-одиночки, маломобильные граждане, пожилые люди, вынужденные находиться в самоизоляции в период борьбы с распространением новой коронавирусной инфекцией.

«Мы на первом этапе передали более 40 тысяч таких наборов, и сейчас приняли решение помочь семьям, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья - это более 4500 семей. Наборы получат также представители старшего поколения, которые не были охвачены в рамках первого этапа. Ещё порядка 16 тысяч человек станут получателями этой поддержки», - отметил во время прямого эфира Игорь Руденя.

Продуктовые наборы были приобретены на средства Фонда Тимченко в рамках программы «Фонд плюс регионы». Партнером со стороны тверского региона выступает Фонд Твери. Семьям продуктовые наборы передают волонтёры.

Ранее в рамках заключенного при поддержке Правительства Тверской области соглашения о сотрудничестве Фонда Твери и Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко в медицинских учреждениям региона, где проходят лечение пациенты в коронавирусом, было передано 20 тыс. комплектов средств индивидуальной защиты для медиков.

Пресс-служба Правительства Тверской области