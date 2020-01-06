Игорь Руденя при общении с семьями Верхневолжья сообщил о новой региональной мере поддержки – выплатах на детей 16 и 17 лет

1 июня, в Международный день защиты детей и Всемирный день родителей, Губернатор Игорь Руденя в режиме видеоконференцсвязи пообщался с семьями Тверской области. На обратной связи с главой региона были семьи Новиковых, Кудрявцевых и Виноградовых из Твери, а также семья Осиповых из Андреапольского муниципального округа.

Игорь Руденя поздравил всех с праздниками, поблагодарил родителей за сохранение тверских традиций при воспитании подрастающего поколения.

«Сегодня поддержка семей с детьми является нашим приоритетом. Рассчитываем, что все меры поддержки, принятые Президентом России, Правительством страны, руководством Тверской области, скажутся позитивно на демографии нашего региона. На областном уровне мы приняли еще одно решение - произведем единовременную выплату для семей с детьми 16 и 17 лет», - сказал Игорь Руденя.

Глава региона поручил оперативно проработать порядок выплат, чтобы уже в ближайшее время жители Верхеволжья могли их получить.

Сейчас по инициативе Президента Владимира Путина в России реализуется целый комплекс мер поддержки семей с детьми. С сегодняшнего дня начались перечисления ежемесячной выплаты на ребёнка от 3 до 7 лет семьям с невысоким доходом, а также единовременной помощи в размере 10 тысяч рублей на детей от 3-х до 16 лет. Поддержка также предусмотрена гражданам с детьми, оставшимся без работы. В целом семьи Тверской области получат различные виды поддержки на более чем 225 тысяч детей.

Многодетные семьи Верхневолжья неоднократно были удостоены высокой федеральной награды – медали ордена «Родительская слава». 25 мая Указом Президента она присвоена семье Новиковых из Твери, воспитывающей пятерых детей.

«Испытываем гордость за свою семью. От лица всех родителей также хочу поблагодарить за новые меры поддержки, особенно это важно для многодетных родителей. Сегодня мы уже получили выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка. Для нас это большое подспорье», - сказала Эвелина Новикова.

Все участники встречи рассказали о своих семьях, достижениях и сложившихся традициях. Для семьи Новиковых это спорт и творчество. Виноградовы воспитали настоящего героя – их сын Матвей спас человека из-под поезда. В семье Кудрявцевых подрастает будущая звезда – юный Тимофей пел вместе с Иосифом Кобзоном и Василием Лановым. Семья Осиповых, находясь в режиме самоизоляции, записала песню к Дню защиты детей.

Чтобы таких семей в Тверской области было больше, Игорь Руденя поддержал идею открытия в регионе центра семейного досуга, где творческие дети и родители смогут проводить совместные мероприятия, обмениваться опытом.

«Поддерживаю создание такого центра. Возможно, откроем его на базе семейного центра Твери, также запланируем создание филиалов в муниципалитетах. В текущей ситуации он может работать в режиме интернет-общения, а когда позволит обстановка - в очной форме. Еще раз хочу поблагодарить вас, а также в вашем лице - тверских родителей: мам, пап, бабушек, дедушек, всех кто принимает участие в воспитании детей и хранит нашу культуру и историю. Пусть ваши дети будут продолжателями семейных традиций», - сказал Игорь Руденя.

Пресс-служба Правительства Тверской области