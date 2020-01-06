Меры поддержки семей с детьми, обращения граждан и профилактика коронавируса – в Правительстве региона обсудили актуальные задачи

1 июня Губернатор Игорь Руденя провёл организационное совещание с членами Правительства Тверской области. Обсуждались текущие вопросы, в частности, меры государственной поддержки семей с детьми.

«Комплекс мер, которые реализуются в Тверской области в настоящее время, должен быть расширен. Необходимо предусмотреть дополнительные направления поддержки семей с детьми, многодетных семей», — поставил задачу Игорь Руденя.

На совещании также были рассмотрены обращения жителей региона о состоянии улично-дорожной сети, качестве электроснабжения отдалённых населённых пунктов, о мерах профилактики и об ограничениях, связанных с эпидемиологической ситуацией.

Игорь Руденя напомнил, что руководителям всех уровней необходимо обеспечить соблюдение на предприятиях и в организациях Тверской области, соблюдение всех необходимых мер профилактики коронавирусной инфекции.

В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок. Рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах. А именно – при посещении магазинов, парикмахерских, салонов красоты, в общественном транспорте и такси, медицинских организациях, на предприятиях и других объектах с массовым пребыванием людей, деятельность которых не приостановлена.

Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.

Пресс-служба Правительства Тверской области