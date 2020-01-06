Игорь Руденя отмечен в рейтинге «Губернаторская повестка» с планами по реабилитации людей, перенесших заражение коронавирусом

Игорь Руденя вошел в рейтинг «Губернаторская повестка» по итогам прошедшей недели в связи с сообщением о планах организовать реабилитацию для людей, которые перенесли заражение коронавирусом, на базе Тверского областного лечебно-реабилитационного центра. Об этом говорится на сайте фонда развития общественных связей «Петербургская политика».

Напомним, губернатор Игорь Руденя в ходе прямого эфира на телеканале «Россия 24» Тверь 28 мая сообщил, что Тверской областной лечебно-реабилитационный центр, где недавно открылся новый инфекционный госпиталь, вернётся к своему профилю работы после окончания пандемии коронавируса.

«Действительно, в реабилитационном центре развернут госпиталь, сюда поставлено современное оборудование, новые кровати. Также планируем отдельное помещение для компьютерного томографа. После эпидемии на базе центра предполагается создать условия для реабилитации больных коронавирусом. Такого опыта еще не было в России, но мы полагаем, что после этой болезни некоторым людям может потребоваться реабилитация», – сообщил Игорь Руденя.

Госпиталь на 200 коек на базе Тверского областного клинического лечебно-реабилитационного центра открылся 27 мая.

Также планируется, что реабилитацией больных после COVID-19 будет заниматься областной врачебно-физкультурный диспансер. Сейчас в диспансере запланирован резервный инфекционный госпиталь на 100 коек.

Рейтинг «Губернаторская повестка» составляется еженедельно фондом развития общественных связей «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс». В исследовании отмечаются ключевые инициативы, решения, поручения и заявления глав субъектов РФ.