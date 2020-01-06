Тверская область вошла в ТОП-5 регионов с наибольшим запасом прочности бюджета

Тверская область отмечена в «пятерке» регионов с наибольшим запасом ликвидности бюджета. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на комментарий Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

По мнению экспертов АКРА, у 28 российских субъектов «со значительной долей вероятности» будет больше возможности не нарастить долг в 2020 году. Отмечается, что в этом списке представлены добывающие регионы, промышленные центры, а также те, кто демонстрировал сокращение долговой нагрузки или стабильное ее удержание на низком уровне. Среди регионов, имевших на начало года наибольший запас ликвидности, указаны Тюменская область, ЯНАО, Москва, ХМАО, Тверская область, Башкирия, Ленинградская область, Дагестан, Приморский и Алтайский края.

«Работа по снижению государственного долга Тверской области движется в позитивном направлении. Это даёт очень хорошие возможности для участия региона в национальных проектах. Теперь для нас самое главное – качество, скорость и полнота исполнения ранее намеченных планов», – считает губернатор Игорь Руденя.

В Тверской области последовательно сокращается долговая нагрузка на областной бюджет. Государственный долг региона в 2019 году снизился на 1,4 млрд рублей и на 1 января 2020 года составил 23,2 млрд рублей. Расходы на обслуживание госдолга уменьшились в 3 раза: со 118,7 млн рублей в 2018 году до 39,6 млн рублей.

На заседании областного правительства в мае губернатор Игорь Руденя поставил задачу сохранить многолетние позитивные тенденции в финансово-бюджетной сфере тверского региона, несмотря на существенные расходы в 2020 году, связанные с мерами противодействия распространению коронавирусной инфекции.