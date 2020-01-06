Тверская область проводит праздничные мероприятия Международного дня защиты детей в онлайн-формате

1 июня, в Международный день защиты детей, музеи, театры и другие учреждения культуры Тверской области подготовили для юных жителей Верхневолжья и их родителей специальные проекты и программы. С учетом сложившейся эпидемиологической обстановки они проходят в режиме онлайн.

Областной дом народного творчества приглашает ребят на творческие занятия: мастер-классы «Уроки мастерства», «Весёлое одеяло», «Времена года» и другие. В 12:00 на сайте http://odnt-tver.ru/ стартует XIII межрегиональный фестиваль любительских цирковых коллективов «Праздник нашего детства».

2 и 3 июня продолжатся мастер-классы, также запланирована видеопрезентация от ремесленной мастерской Дома народного творчества. С 1 по 5 июня проходит челлендж «В здоровом теле здоровый дух» в группе учреждения ВКонтакте.

Новые программы ежедневно транслирует Тверской государственный объединенный музей на официальном сайте и на страницах музея в соцсетях.

Сегодня экспонатом дня станет черно-белая фотография, посвященная первому детскому саду из коллекции Бельского краеведческого музея. Ее можно посмотреть на https://vk.com/tvermuzeum?z=photo-22098014_456244131%2Falbum-22098014_00%2Frev.

2 июня состоится онлайн-выставка кукол «Песни военных лет». В этот же день Старицкий краеведческий музей представляет видеолекцию «Костюм Верхневолжья в XIV–XVII веках». Музей тверского быта - рассказ о старинной профессии: пряничных дел мастера, «знаменщики».

Проекты ТГОМ 4-7 июня посвящены 50-летию Музея тверского быта, Параду Победы 24 июня 1945 года и другим знаменательным событиям.

Все программы представлены на сайте tvermuzeum.ru, страницах в сетях Вконтакте - vk.com/tvermuzeum, Facebook - facebook.com/tvermuzeum, Одноклассники - ok.ru/tvermuzeum, Twitter - twitter.com/tvermuzeum, Instagram - instagram.com/tvermuzeum.

1 июня Тверская картинная галерея приглашает на мастер-класс по произведениям Ивана Людвига Шульца «Мыльные пузыри» и Аркадия Александровича Пластова «Первый снег».

Тверской театр кукол с 1 по 7 июня проводит серию мастер-классов актёрского мастерства. Сегодня в 15:00 состоится видео-экскурсия по закулисью театра. С 2 по 7 июня запланированы трансляции современных постановок для детей и подростков в рамках театрального фестиваля «Артмиграция - детям» 2019.

С Международным днем защиты детей жителей Тверской области поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Дети – это будущее России, будущее Тверской области. Создание условий для всестороннего развития юных жителей нашей страны – один из главных приоритетов государства. В этом году по инициативе Президента РФ в стране введены беспрецедентные меры поддержки семей с детьми. В Тверской области также реализуется региональный пакет мер поддержки многодетных и молодых семей», - отметил в поздравлении Игорь Руденя.

В честь праздника областной центр «Семья» проведёт детский онлайн форум «Мой выбор – здоровая и счастливая жизнь» с участием детей из социально-реабилитационных центров региона. Среди мероприятий форума – онлайн-зарядка, игры и многое другое.

В каждом социально-реабилитационном центре региона 1 июня проходят праздничные мероприятия, которые организованы силами сотрудников. Для детей проводят конкурсы, спортивные развлечения, викторины, мастер-классы, познавательные игры.

Все организации Тверской области с круглосуточным пребыванием детей-сирот в онлайн-режиме на платформе ZOOM принимают участие в мероприятиях, организованных Министерством просвещения РФ с участием

звезд российской эстрады, известных телеведущих. Ребят ждут мастер-классы от арт-кластера «Таврида», мероприятия от Всероссийской общественной организации «Содружество выпускников детских домов «Дети

всей страны» и другие.

Пресс-служба Правительства Тверской области