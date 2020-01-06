В больницы Тверской области в рамках благотворительной акции «Поможем медикам вместе» поступают средства индивидуальной защиты

Инфекционным госпиталям и районным больницам Тверской области в рамках благотворительной акции «Поможем медикам вместе» передана первая партия масок. По 2 тыс. средств защиты органов дыхания поступили в Зубцовскую и Старицкую ЦРБ. Ещё 16 тыс. масок и 1000 полотенец для формирования комплектов постельного белья отгружено на склад государственного предприятия «Фармация».

Благотворительная акция «Поможем медикам вместе» реализуется Тверским отделением Сбербанка совместно с движением «Доброе дело». К акции присоединились также предприниматели региона — партнеры банка, которые внесли благотворительные пожертвования на закупку масок.

«Мы получили неоценимую помощь, потому что сейчас важно сохранить и здоровье медиков, и здоровье людей, которые обращаются, в том числе, за плановой помощью. Огромное спасибо каждому человеку, который внес свой вклад в это дело», - отметила главный врач Старицкой ЦРБ Татьяна Морданова.

К благотворительной акции «Поможем медикам вместе» могут присоединиться не только клиенты Сбербанка, но и каждый желающий.

В период борьбы с коронавирусом в Тверской области проходят и другие акции, в том числе акция взаимопомощи #МыВместе и благотворительный марафон #ЗАБОТАРЯДОМ. Волонтеры доставляют продуктовые наборы пожилым людям с невысоким уровнем доходов, многодетным малообеспеченным семьям, матерям-одиночкам, маломобильным гражданам, в социальные и медицинские учреждения.

«Хочу поблагодарить наших волонтеров. Это движение в Тверской области всегда было на высоте», – отметил глава региона Игорь Руденя в ходе одного из прямых эфиров на телеканале «Россия 24».

Также Тверская область наряду с 9 субъектами страны вошла в новую программу Фонда Тимченко «Фонд плюс регионы». Верхневолжье стало первым регионом, медики которого получили благотворительную помощь.

20 тысяч медицинских комплектов было передано инфекционным госпиталям и другим медицинским учреждениям Тверской области. Медикам, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией, направлены средства индивидуальной защиты (СИЗ) - респираторы, защитные костюмы, очки, бахилы и перчатки.

Комплекты поступили в рамках заключенного при поддержке Правительства региона соглашения о сотрудничестве Фонда Твери и Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

Cредства индивидуальной защиты поступили в областную клиническую больницу, городские больницы №6 и №1, Конаковскую, Калининскую, Зубцовскую и Нелидовскую центральные районные больницы, а также переданы службам скорой медицинской помощи города Твери, Ржева, Конаково, Кимры.

Планируется, что Тверская область также получит благотворительную помощь на приобретение продуктовых наборов нуждающимся и «банок Боброва» – аппаратов, необходимых для подачи кислорода.

Пресс-служба Правительства Тверской области