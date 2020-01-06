Губернатор Игорь Руденя поздравил жителей Верхневолжья с Международным днём защиты детей

1 июня отмечается Международный день защиты детей. С праздником жителей Тверской области поздравил Губернатор Игорь Руденя, отметив, что этот день напоминает об общей ответственности за жизнь и здоровье каждого ребенка.

«Дети – это будущее России, будущее Тверской области. Создание условий для всестороннего развития юных жителей нашей страны – один из главных приоритетов государства. В этом году по инициативе Президента РФ в стране введены беспрецедентные меры поддержки семей с детьми. В Тверской области также реализуется региональный пакет мер поддержки многодетных и молодых семей», - говорится в поздравлении Игоря Рудени.

С учетом сложившейся эпидемиологической обстановки в этом году праздничные мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей, проходят в онлайн режиме.

Областной центр «Семья» проведёт детский онлайн форум «Мой выбор – здоровая и счастливая жизнь», в котором примут участие дети школьного возраста из социально-реабилитационных центров региона. Среди мероприятий форума - онлайн зарядка, гимнастика для мозга с элементами кинезиологии, онлайн-игры и многое другое.

В каждом социально-реабилитационном центре региона 1 июня пройдут праздничные мероприятия, которые организованы силами сотрудников. Для детей проведут различные конкурсы, спортивные развлечения, викторины, мастер-классы, познавательные игры.

Все организации Тверской области с круглосуточным пребыванием детей-сирот в онлайн-режиме на платформе ZOOM примут участие в мероприятиях, организованных Министерством просвещения РФ с участием звезд российской эстрады, известных телеведущих. Ребят ждут мастер-классы от арт-кластера «Таврида», мероприятия от Всероссийской общественной организации «Содружество выпускников детских домов «Дети всей страны» и другие.

Пресс-служба Правительства Тверской области