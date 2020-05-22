Игорь Руденя поздравил с юбилеем Почётного гражданина Тверской области, заслуженного строителя РФ Александра Тягунова

Губернатор Игорь Руденя поздравил с юбилеем депутата Законодательного собрания региона, председателя Совета Тверского союза строителей Александра Тягунова. Сегодня, 31 мая, Почетному гражданину Тверской области и города Твери исполнилось 80 лет.

«В тверской политике Вы авторитетный профессионал, прошедший уникальную управленческую школу государственного уровня. Глубочайшие знания и выдающийся опыт, понимание региональной повестки дня позволяют Вам на протяжении многих лет вносить весомый вклад в решение стратегических задач развития Верхневолжья», - отмечено в поздравлении Игоря Рудени.

Александр Тягунов родился в Калинине. Окончил Калининский торфяной институт по специальности «инженер-строитель», доктор философских наук, профессор.

Прошёл трудовой путь от мастера по монтажу стальных и железобетонных конструкций до руководящих должностей в организациях строительного комплекса Верхневолжья. Около 10 лет возглавлял крупнейшее в области строительное объединение «Калининагропромстрой» (с 1992 года - ОАО «Тверьагрострой»).

С 2004 года является председателем Совета Тверского союза строителей.

Александр Александрович Тягунов - известный политик, общественный деятель, депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ трёх созывов. В настоящее время является заместителем председателя постоянного комитета по транспорту и жилищно-коммунальному комплексу Законодательного собрания Тверской области.

За заслуги в развитии строительной отрасли Александр Александрович удостоен звания лауреата премии Совета Министров СССР, звания Заслуженного строителя РСФСР, имеет ряд высоких правительственных наград.

Пресс-служба Правительства Тверской области