В Тверской области обустроят вертолетные площадки в Калязине, Кесовой Горе и Красном Холме

В Тверской области обустроят площадки для вертолетов санитарной авиации в поселке Кесова Гора, Калязине и Красном Холме. На заседании Президиума Правительства Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя, утверждена документация по планировке территорий для объектов.

На основании этого готовится проектная документация, выдается разрешение на строительство, осуществляется кадастровый учет.

Задача развивать санитарную авиацию, обустраивая новые вертолетные площадки недалеко от центральных районных больниц, поставлена Губернатором Игорем Руденей. Всего в настоящее время в регионе действует 25 таких площадок.

В 2019 году вертолеты санитарной авиации Тверской области совершили 210 вылетов, доставили в региональный центр 247 пациентов, в том числе 25 детей.

Вертолёты санавиации могут совершать вылеты в любое время суток, при любых погодных условиях. На борту воздушного судна имеется необходимое медицинское оборудование, позволяющее оказывать помощь прямо в небе.

На обеспечение деятельности санитарной авиации в 2020 году в регионе предусмотрено 178 млн рублей – это федеральные и областные средства.

В феврале прошлого года Губернатору Игорю Рудене был вручён сертификат о присоединении Тверской области к Единой системе санитарно-авиационной эвакуации на территории Российской Федерации.

Пресс-служба Правительства Тверской области