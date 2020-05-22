В Тверской области после коронавируса выздоровели 1083 человека

- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 44 новых случая коронавирусной инфекции.

- Все заражённые изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 1604 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Со вчерашнего дня выздоровели 4 человека. Всего 1083 заболевших выздоровели и выписаны из больниц. 499 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

- 22 человека с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 573

Кимры 378

Конаковский район 156

Лихославльский район 134

Калининский район 43

Рамешковский район 39

Кимрский район 35

Ржев 35

Максатихинский район 25

Вышневолоцкий городской округ 21

Торжок 21

Андреапольский муниципальный округ 18

Зубцовский район 17

Бежецкий район 15

Старицкий район 13

Лесной муниципальный округ 11

Кашинский городской округ 9

Удомельский городской округ 7

Весьегонский муниципальный округ 7

Нелидовский городской округ 6

Бологовский район 5

Селижаровский район 5

Спировский район 4

Калязинский район 4

Кувшиновский район 4

Торжокский район 4

Торопецкий район 2

Жарковский район 2

Осташковский городской округ 2

Западнодвинский район 2

Сандовский район 1

Сонковский район 1

Фировский район 1

Краснохолмский район 1

Молоковский район 1

Оленинский район 1

Ржевский район 1

- В Тверской области увеличены объемы тестирования на коронавирус, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований – с 14 апреля процесс осуществляется на уровне региона.

- На коронавирус в регионе обследовано 64059 человек, за последние сутки – 626.

В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок. С 12 мая рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах. А именно – при посещении магазинов, парикмахерских, салонов красоты, в общественном транспорте и такси, медицинских организациях, на предприятиях и других объектах с массовым пребыванием людей, деятельность которых не приостановлена.

Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.

Пресс-служба Правительства Тверской области