Сельские и городские поселения Тверской области получат поддержку региона на приобретение плоскостных спортивных сооружений

На заседании Президиума Правительства Тверской, которое провёл Губернатор Игорь Руденя, распределены субсидии из областного бюджета муниципальным образованиям на приобретение и установку плоскостных спортивных сооружений и необходимого спортоборудования.

Поддержка оказывается в рамках проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография». В 2020 году на участие в конкурсном отборе поступило 45 заявок от 35 муниципалитетов.

«Доступность занятий физкультурой и спортом связана с вопросами демографии. Открытие новых спортивных площадок – часть работы в рамках демографического пакета. Если от муниципалитетов поступают заявки на установку спортивных сооружений, значит, они стремятся улучшить ситуацию в своих районах», – считает глава региона.

Победителями конкурсного отбора по направлению «Приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений» стали Ржев, Торжок, Вышневолоцкий городской округ, Кувшиновский и Спировский район, Ново-Ямское сельское поселение Старицкого района и Станция Старица. Общий объём финансирования по данному направлению составляет 19,3 млн рублей.

На приобретение оборудования для плоскостных спортивных сооружений направят 3,5 млн рублей. Получателями субсидий станут Андреапольский муниципальный округ, Кувшиновский и Старицкий районы, Архангельское сельское поселение Старицкого района, Быковское и Федоровское сельские поселения Кимрского района, Дмитровское сельское поселение Селижаровского муниципального округа, Кавское сельское поселение Лихославльского района, Лисковское сельское поселение Кесовогорского района.

Пресс-служба Правительства Тверской области