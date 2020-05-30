Тверские колледжи смогут получить федеральный грант на развитие мастерских

В Тверской области запланировано развитие мастерских в профессиональных образовательных организациях региона. 29 мая на заседании Президиума областного Правительства под руководством Губернатора Игоря Рудени определены приоритетные компетенции колледжей для их участия в федеральном конкурсе на оснащение мастерских.

«Сегодня наша главная задача в сфере профобразования – обеспечить подготовку востребованных на рынке труда специалистов, - считает Губернатор Игорь Руденя. - Сейчас в регионе ведется работа по развитию образовательных кластеров, особый акцент сделан на производственной практике».

В будущем году запланирован конкурс на предоставление грантов из федерального бюджета для обеспечения соответствия материально-технической базы колледжей современным требованиям в рамках национального проекта «Образование». Принять участие в конкурсе смогут колледжи Верхневолжья.

Для этого сформированы перечни приоритетных компетенций. Для Удомельского и Тверского политехнического колледжей это «Промышленные и инженерные технологии», для Тверского промышленно-экономического колледжа - «Искусство, дизайн и сфера услуг» и «Информационные технологии», для Тверского технологического колледжа - «Строительство», для Западнодвинского технологического колледжа имени И.А. Ковалева - «Сельское хозяйство» и «Обслуживание транспорта и логистика».

В рамках модернизации системы профессионального образования в Тверской области создается 10 производственно-образовательных кластеров: медицинский, агропромышленный, транспортно-логистический, кластеры строительства, энергетики и ЖКХ, культуры, сервиса и туризма, информационно-коммуникативных технологий, кластер по отраслям «Образование» и «Социальная работа», кластер развития промышленного производства.

Кластерный подход позволяет готовить необходимые для предприятий региона кадры по актуальным специальностям. По этой же причине изменена подведомственность профессиональных образовательных учреждений Тверской области. С 2020 года учебные заведения профобразования закреплены за региональными отраслевыми Министерствами. Ранее все колледжи находились в ведении Министерства образования региона.

В 2019 году в рамках национального проекта «Образование» на базе Тверского политехнического колледжа был открыт Центр опережающей профессиональной подготовки, где создана современная инфраструктура для профориентационных мероприятий, повышения квалификации и переподготовки специалистов.

Центры опережающей профессиональной подготовки создаются в регионах по поручению Президента РФ Владимира Путина для проведения мероприятий, направленных на профессиональное образование граждан.

Пресс-служба Правительства Тверской области