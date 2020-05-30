В Тверской области после коронавируса выздоровели 1079 человека

- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 43 новых случая коронавирусной инфекции.

- Все заражённые изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 1560 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Со вчерашнего дня выздоровел 55 человек. Всего 1079 заболевших выздоровели и выписаны из больниц. 459 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

- 22 человека с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 561

Кимры 371

Конаковский район 156

Лихославльский район 131

Калининский район 42

Рамешковский район 36

Кимрский район 35

Ржев 32

Вышневолоцкий городской округ 21

Максатихинский район 19

Торжок 19

Андреапольский муниципальный округ 18

Зубцовский район 16

Бежецкий район 15

Старицкий район 13

Лесной муниципальный округ 11

Удомельский городской округ 7

Весьегонский муниципальный округ 7

Кашинский городской округ 6

Нелидовский городской округ 6

Бологовский район 5

Спировский район 4

Селижаровский район 4

Калязинский район 4

Кувшиновский район 4

Торжокский район 3

Торопецкий район 2

Жарковский район 2

Осташковский городской округ 2

Западнодвинский район 2

Сандовский район 1

Сонковский район 1

Фировский район 1

Краснохолмский район 1

Молоковский район 1

Оленинский район 1

- В Тверской области увеличены объемы тестирования на коронавирус, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований – с 14 апреля процесс осуществляется на уровне региона.

- На коронавирус в регионе обследовано 63433 человек, за последние сутки – 1378.

В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок. С 12 мая рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах. А именно – при посещении магазинов, парикмахерских, салонов красоты, в общественном транспорте и такси, медицинских организациях, на предприятиях и других объектах с массовым пребыванием людей, деятельность которых не приостановлена.

Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.

Пресс-служба Правительства Тверской области