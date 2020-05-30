В Тверской области в рамках нацпроекта «Образование» отремонтируют спортивные залы в сельских школах

В Тверской области в 2020 - 2022 годах будет отремонтировано 9 спортзалов в школах, расположенных в сельской местности и малых городах. Вопрос рассмотрен на заседании Президиума Правительства Тверской области, которое 29 мая провёл Губернатор Игорь Руденя.

Работы проведут в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Также по нацпроекту планируется оснастить спортивным инвентарем и оборудованием три открытых плоскостных спортивных сооружения.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, необходимо создавать равные возможности для занятий спортом и физкультурой для детей, независимо от места их проживания – в городе или сельской местности.

Всего на ремонт школьных спортзалов и оснащение плоскостных сооружений в 2020-2022 году планируется направить почти 27 млн рублей из федерального бюджета и 5,3 млн рублей – из областного.

В 2014-2019 годах в Тверской области было отремонтировано 83 школьных спортивных зала, 56 школ оснащены спортивным оборудованием, создано 33 спортивных клуба.

Пресс-служба Правительства Тверской области