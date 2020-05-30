В Тверской области более 8 млн пассажиров перевезено с момента запуска новой модели перевозок

С момента выхода на маршруты первых автобусов в рамках новой модели пассажирских перевозок в Твери и Калининском районе перевезено уже более 8,2 млн пассажиров.

Первый этап внедрения новой модели пассажирских перевозок был завершён 30 апреля. Начиная с 3 февраля, в Твери и Калининском районе поэтапно введены все 85 запланированных маршрутов, на рейсах работает 471 автобус. На работу принято 865 водителей.

«Следующие точки развития - крупные города, такие как Ржев, Кимры, Старица, Торжок. Надеюсь, что мы уже в этом году начнём расширять сферу деятельности нашего областного транспортного предприятия. «Транспорт Верхневолжья» оправдал наши надежды, это другой вид нашего города и Калининского района», - считает Губернатор Игорь Руденя.

На линиях в Твери и Калининском районе курсируют низкопольные автобусы экологического стандарта «Евро-5», оснащенные современным навигационным оборудованием, устройствами бесконтактной оплаты проезда, системами климат-контроля.

Для профилактики распространения коронавирусной инфекции ежедневно все автобусы проходят дезинфекцию. Ведется строгий контроль за состоянием здоровья водителей автобусов. Все они обеспечены обеззараживающим средством для рук, средствами индивидуальной защиты – масками и перчатками.

Гражданам рекомендовано оплачивать проезд с помощью безналичной оплаты. Доля безналичной оплаты проезда по сравнению с февралём в мае увеличилась на 32 %.

На маршрутах новой системы действует льготный проезд для граждан, которые ранее пользовались единым социальным проездным билетом (ЕСПБ). Льгота предоставляется по социальной карте жителя Тверской области или бесконтактной банковской карте, выпущенной на основе национальной платежной системы «Мир».

Информация о расписании, маршрутах движения автобусов доступна на сайте компании-оператора «Транспорт Верхневолжья» - https://tvercard.ru, а также в мобильном приложении «Волга». В данное время это приложение используют 80 тысяч пользователей. Жители Твери могут задать любые вопросы по работе новой модели перевозок по единому бесплатному номеру 8-800-350-00-99. Количество поступивших звонков в апреле сократилось на 82,5% по сравнению с мартом 2020 года.

«Верхневолжское АТП» обеспечивает доставку медиков Твери на работу в инфекционные госпитали. Новые автобусы общественного транспорта перевозят врачей от мест временного проживания в гостиницах, куда они переехали на период работы с пациентами, зараженными коронавирусом. Ежедневно семь автобусов совершают по 13 рейсов.

Транспорт, задействованный в доставке медиков, не выходит на линии по основным маршрутам, выведен из автопарка и базируется на отдельной площадке. В этих автобусах усилена дезинфекция, обеспечена безопасность водителей.

Пресс-служба Правительства Тверской области