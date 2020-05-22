185 млн рублей направят на благоустройство общественных пространств в трёх городах Тверской области

posted by Максим Малахов on пт, 05/29/2020 - 21:05

 


В Тверской области 185 млн рублей направят на реализацию проектов 
по благоустройству общественных пространств в Старице, Удомле и 
Конаково. 29 мая на заседании Президиума Правительства Тверской 
области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя, средства распределены  между муниципалитетами - победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. 
«Создание современных общественных пространств – один из 
определяющих факторов качества жизни населения, привлекательности 
нашего региона. Показателем результативности этой работы является, в том числе увеличение населенных пунктов с благоприятной средой», - считает Игорь Руденя. 
Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и исторических поселениях реализует 
Минстрой России по поручению Президента Владимира Путина. 
В 2019 году одним из победителей конкурса стал город Старица. Проект 
по благоустройству набережной на территории Городища будет реализован в этом году. Общий объём средств, предусмотренных на проектные и строительные работы, составит 40 млн рублей. Работы на объекте начались, их выполняет местная компания «Паритет». В Удомле при федеральной поддержке будет благоустроена парковая 
зона по улице Венецианова. На эти цели направят 75 млн рублей. Контракт заключен с московской компанией «ЛВ-Сервис». 
Планируется, что оба проекта будут завершены осенью 2020 года. 
Федеральные средства в объеме 70 млн рублей также получил город 
Конаково. Там проведут благоустройство набережной с максимальным 
сохранение природного ландшафта. В рамках проекта планируется 
обустройство автостоянки, пешеходных и велодорожек, озеленение 
территории, включая посадку плодового сада, а также обустройство 
освещения и установка уникальных архитектурных сооружений и малых 
архитектурных форм. Проведение конкурентных процедур по выбору 
подрядчика намечено на осень этого года. Завершение работ – 2021 год. 

Пресс-служба Правительства Тверской области