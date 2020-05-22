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185 млн рублей направят на благоустройство общественных пространств в трёх городах Тверской области
posted by Максим Малахов
on пт, 05/29/2020 - 21:05
В Тверской области 185 млн рублей направят на реализацию проектов по благоустройству общественных пространств в Старице, Удомле и Конаково. 29 мая на заседании Президиума Правительства Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя, средства распределены между муниципалитетами - победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. «Создание современных общественных пространств – один из определяющих факторов качества жизни населения, привлекательности нашего региона. Показателем результативности этой работы является, в том числе увеличение населенных пунктов с благоприятной средой», - считает Игорь Руденя. Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях реализует Минстрой России по поручению Президента Владимира Путина. В 2019 году одним из победителей конкурса стал город Старица. Проект по благоустройству набережной на территории Городища будет реализован в этом году. Общий объём средств, предусмотренных на проектные и строительные работы, составит 40 млн рублей. Работы на объекте начались, их выполняет местная компания «Паритет». В Удомле при федеральной поддержке будет благоустроена парковая зона по улице Венецианова. На эти цели направят 75 млн рублей. Контракт заключен с московской компанией «ЛВ-Сервис». Планируется, что оба проекта будут завершены осенью 2020 года. Федеральные средства в объеме 70 млн рублей также получил город Конаково. Там проведут благоустройство набережной с максимальным сохранение природного ландшафта. В рамках проекта планируется обустройство автостоянки, пешеходных и велодорожек, озеленение территории, включая посадку плодового сада, а также обустройство освещения и установка уникальных архитектурных сооружений и малых архитектурных форм. Проведение конкурентных процедур по выбору подрядчика намечено на осень этого года. Завершение работ – 2021 год.