185 млн рублей направят на благоустройство общественных пространств в трёх городах Тверской области



В Тверской области 185 млн рублей направят на реализацию проектов

по благоустройству общественных пространств в Старице, Удомле и

Конаково. 29 мая на заседании Президиума Правительства Тверской

области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя, средства распределены между муниципалитетами - победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

«Создание современных общественных пространств – один из

определяющих факторов качества жизни населения, привлекательности

нашего региона. Показателем результативности этой работы является, в том числе увеличение населенных пунктов с благоприятной средой», - считает Игорь Руденя.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и исторических поселениях реализует

Минстрой России по поручению Президента Владимира Путина.

В 2019 году одним из победителей конкурса стал город Старица. Проект

по благоустройству набережной на территории Городища будет реализован в этом году. Общий объём средств, предусмотренных на проектные и строительные работы, составит 40 млн рублей. Работы на объекте начались, их выполняет местная компания «Паритет». В Удомле при федеральной поддержке будет благоустроена парковая

зона по улице Венецианова. На эти цели направят 75 млн рублей. Контракт заключен с московской компанией «ЛВ-Сервис».

Планируется, что оба проекта будут завершены осенью 2020 года.

Федеральные средства в объеме 70 млн рублей также получил город

Конаково. Там проведут благоустройство набережной с максимальным

сохранение природного ландшафта. В рамках проекта планируется

обустройство автостоянки, пешеходных и велодорожек, озеленение

территории, включая посадку плодового сада, а также обустройство

освещения и установка уникальных архитектурных сооружений и малых

архитектурных форм. Проведение конкурентных процедур по выбору

подрядчика намечено на осень этого года. Завершение работ – 2021 год.



Пресс-служба Правительства Тверской области