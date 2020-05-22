Жителей Тверской области приглашают принять участие в флешмобе «С чего начинается Родина…»

В преддверии празднования Дня России 12 июня всех жителей Тверской области приглашают принять участие в новом флешмобе «С чего начинается Родина…». Мероприятие организовано Правительством региона и Областным молодежным центром.

Для участия в флешмобе необходимо с 1 по 12 июня разместить на своей странице в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Instagram» и других текстовый или видеорассказ «С чего начинается для Вас Родина?» с тематической фотографией или видео.

Запись обязательно должна содержать хэштеги: #МояРоссия69, #ТверскаяОбласть, #КДМ69, #ОМЦ69.

Также нужно пройти регистрацию в Google-форме по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsjKmaQ_T1SQEzZfX8uvTsVZwXU7olG1ax95E48uD1ATJOXQ/closedform, где потребуется прикрепить ссылку на опубликованную на стене запись.

Пресс-служба Правительства Тверской области