В Тверской области до 1 июля продлили противопожарный режим с возможностью посещения гражданами лесов

В Тверской области противопожарный режим продлен до 1 июля 2020 года. Решение принято на заседании Президиума Правительства региона, которое 29 мая провел Губернатор Игорь Руденя.

О продлении в Тверской области особого противопожарного режима Игорь Руденя сообщил накануне в прямом эфире телеканала «Россия 24».

«Планируем продлить режим. Сохраним ограничение по разжиганию костров и другие мероприятия, которые могут нарушить противопожарную обстановку», - сказал Игорь Руденя.

При этом Губернатор отметил, что будет обеспечена возможность посещения лесов гражданами, в частности, для сбора ягод.

В рамках особого противопожарного режима с 2 июня по 1 июля предусмотрен запрет на разведение костров, сжигание сухой травы и порубочных остатков. Посещение лесов не ограничено. Контроль за соблюдением режима обеспечивают межведомственные группы.

За период действия особого противопожарного режима, установленного в Тверской области с 1 апреля, на территории региона не было зафиксировано лесных и торфяных пожаров. Всего за это время произошло 1108 ландшафтных пожара – в два раза меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Межведомственными оперативными группами проведено 2670 рейдов. Выявлено 108 нарушений требований правил пожарной безопасности.

Для профилактики пожаров, обеспечения безопасности граждан внедрён дистанционный мониторинг ситуации в лесах и на торфяных месторождениях, ведётся обустройство минерализированных полос, обводнение торфяников (проведено на площади более 10 тыс. га). В 2020 году планируется обводнение участка месторождения «Оршинский мох» площадью 1 тыс. га.

Пресс-служба Правительства Тверской области